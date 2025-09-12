Thói quen ăn trưa của dân văn phòng thay đổi thế nào?

Ranh giới giữa các “phe” ăn trưa công sở đang mờ dần. Đặt món qua app nay trở thành lựa chọn linh hoạt, giúp việc “nạp năng lượng” nhanh gọn và tiết kiệm hơn.

Trước đây, bữa trưa của dân văn phòng gần như “đóng khung” trong 3 phe: Mang cơm, ra ngoài ăn và đặt món qua ứng dụng. Nhưng gần đây, ranh giới ấy mờ dần khi người mang cơm đôi khi đặt món cho tiện, người thích ăn tiệm lại rủ nhau đặt nhóm để tiết kiệm chi phí. Bữa trưa giờ trở thành “cuộc chơi chiến lược” của dân công sở, vừa ngon miệng, vừa tối ưu chi phí và thời gian.

Đi ăn cùng đồng nghiệp ở quán quen

Với nhiều người, bữa trưa không chỉ là lúc lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là khoảng thời gian hiếm hoi để rời bàn làm việc, ra ngoài kết nối với đồng nghiệp. Vì vậy, quanh các tòa nhà văn phòng, không khí buổi trưa luôn rôm rả. Từng nhóm 3-5 người (hoặc đông hơn) rủ nhau ra quán quen gần công ty nhằm tiết kiệm thời gian đi lại, món ăn hợp khẩu vị số đông, chia tiền nhanh gọn, lại có không gian để "tám" chuyện. Dù đôi khi phải chờ bàn hoặc chen chúc lúc cao điểm, nhiều người vẫn chuộng cách này vì khiến tinh thần được vui vẻ hơn.

Nhiều người ăn quán quen hoặc gọi món ở căn tin của công ty.

Thời gian gần đây, khi chi phí ăn ngoài ngày một tăng, nhiều nhóm đã linh hoạt chọn đặt món online về văn phòng để cùng ăn. Cách này giúp tiết kiệm chi phí, giữ được thói quen ăn chung và không khí rôm rả vốn có.

Khang Vũ (27 tuổi, nhân viên marketing, phường Bến Thành) chia sẻ: “Trước đây chúng tôi toàn ra quán, còn giờ một tuần có vài bữa đặt đồ ăn về văn phòng. Vừa rẻ hơn, vừa không lo hết bàn giờ cao điểm, song vẫn được ngồi ‘tám’ với nhau. Thậm chí có hôm, tôi còn kịp chợp mắt được 15 phút trước khi làm việc tiếp”.

Có nhóm còn chia cách ăn trưa này theo lịch - chẳng hạn “ăn tại văn phòng vào thứ hai - tư - sáu, ăn ở quán quen vào thứ ba và năm” - như một liều “vitamin” kết nối giữa guồng quay công việc.

Đặt đồ ăn qua app

Tuy nhiên, khi không có thời gian hoặc muốn đổi vị, dân công sở chọn đặt món qua ứng dụng. Chỉ với vài thao tác, món ăn nóng hổi đã được giao tận nơi - giải pháp “cứu cánh” giữa lịch họp dày đặc hoặc những ngày mưa nắng thất thường.

Nhiều đồng nghiệp còn lập nhóm chat để đặt đơn nhóm, giúp tiết kiệm phí ship và tận dụng đa dạng ưu đãi. “Cả team mỗi người một sở thích nên gửi link vào nhóm chung, ai ăn ít cay, ai không ăn hành có thể tự ghi chú vào đơn. Nhóm mình đến 10 người nên phí giao hàng chia ra chẳng là bao, đơn hàng có giá trị cao nên mã ưu đãi cũng nhiều”, Nhật Minh (nhân viên sales, phường Bình Thạnh) chia sẻ.

Nhật Minh thường làm người gom đơn để vừa có thể chọn quán mình thích, vừa tích thêm 200 điểm thưởng dành riêng cho trưởng nhóm.

Là “chuyên gia” thường xuyên chủ trì đơn nhóm cho cả team, Nhật Minh chia sẻ gần đây anh phát hiện thêm mẹo nhỏ mà “nhóm trưởng” nào cũng nên biết: Tại mục “Ưu đãi”, riêng trưởng nhóm có thể chọn tích thêm 200 điểm cho mỗi đơn GrabFood. Số điểm này giúp giảm giá cho đơn tiếp theo, và đôi khi anh còn có thể đặt một bữa miễn phí. “Hôm trước nhờ đổi hơn 2.600 điểm, tôi đặt được phần bún bò thập cẩm giá 80.000 đồng mà không tốn đồng nào”, Minh hào hứng kể.

Ngoài khung giờ trưa, anh còn tranh thủ đặt vào khoảng 7h-9h sáng, hoặc chọn món từ bộ sưu tập “Quán ngon đặc tuyển” trên GrabFood để được cộng thêm 50 điểm mỗi lần đặt món.

Người dùng sẽ được tích thêm 50 điểm khi đặt món từ các quán ăn trong bộ sưu tập “Quán ngon đặc tuyển”.

Cơm nhà mang đi

Với nhiều dân văn phòng, mang cơm theo mỗi ngày không chỉ là thói quen, mà còn giúp kiểm soát khẩu phần, calories nạp vào cơ thể. Thực đơn thường được chuẩn bị từ hôm trước, gồm cơm, thêm món mặn như thịt kho, cá, trứng, cùng rau xào, canh hoặc trái cây tráng miệng.

Dân văn phòng tự chuẩn bị cơm mang đi làm để tiết kiệm chi phí, kiểm soát lượng calories.

Tuy nhiên, nhịp sống bận rộn khiến mọi người khó duy trì được thói quen này. Những hôm về trễ, không kịp chuẩn bị hoặc lịch họp kín, họ thường chọn giải pháp đặt món qua app để nhanh gọn hơn. Các ứng dụng giao đồ ăn có đa dạng lựa chọn, từ cơm phần, bún phở đến những quán chuyên đồ ăn healthy, thậm chí có bảng calories để tham khảo.

Chị Thu Hà (32 tuổi, nhân viên kế toán, phường Bàn Cờ) chia sẻ: “Tôi vẫn ưu tiên mang cơm, nhưng thỉnh thoảng bận quá không kịp chuẩn bị, tôi sẽ đặt trên app. Có hôm ăn healthy, tôi chọn salad, vừa ngon vừa có sẵn bảng calories để cân đối. Nhờ vậy vẫn đảm bảo được chế độ ăn mà không mất thời gian”.

Tóm lại, gọi là “chia phe” cho vui, nhưng thực ra chẳng có ranh giới nào giữa người mang cơm, người đi ăn hàng quán hay người đặt món qua ứng dụng. Bởi sau tất cả, mục đích chung vẫn là một giờ nghỉ trưa quý giá để tạm rời xa màn hình máy tính. Với với nhiều người, việc đặt đồ ăn qua app mang lại lợi thế rõ rệt: Nhanh - gọn - nhiều lựa chọn, kèm tiện ích như tích điểm giảm giá cho đơn sau, giúp tối ưu chi phí. Dù lựa chọn thế nào, đó cũng là cách mỗi người tìm sự cân bằng trước khi quay lại công việc.