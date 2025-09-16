Thói quen buổi sáng giúp ruột khỏe, cơ thể nhẹ nhõm cả ngày

Duy trì những thói quen lành mạnh vào buổi sáng thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh và tạo tiền đề cho ngày mới khỏe mạnh, năng động, tràn đầy sức sống.

Uống một cốc nước ngay khi thức dậy là cách khởi đầu ngày mới hiệu quả, cải thiện tốt đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Đường ruột là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như hấp thụ dinh dưỡng, loại bỏ chất thải, hỗ trợ miễn dịch, tham gia sản xuất chất dẫn truyền thần kinh và duy trì năng lượng.

Việc hình thành thói quen chăm sóc đường ruột ngay từ buổi sáng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm

Theo India Times, uống đủ nước rất quan trọng cho cơ thể hoạt động tốt hoặc duy trì hệ thống tiêu hóa. Nước không chỉ giúp lưu thông chất dinh dưỡng và chất thải khắp cơ thể mà còn góp phần hỗ trợ thanh lọc đường ruột khỏe mạnh.

Ngoài ra, uống nước ấm ngay khi thức dậy có thể giúp bù đắp lượng nước đã mất của cơ thể sau một đêm. Bổ sung đủ chất lỏng giúp cấp nước và ngăn ngừa táo bón, tình trạng gây hại sức khỏe đường ruột.

Bạn có thể thêm một vài giọt nước cốt chanh hoặc vài loại thảo mộc, gia vị như gừng, lá nguyệt quế, mật ong... vào ly nước ấm để có hương vị và cũng chống lại chứng khó tiêu, ợ nóng, đầy hơi, táo bón.

Đừng bỏ bữa sáng và cố gắng ăn cùng thời điểm mỗi ngày

Ăn sáng đầy đủ sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Đặc biệt, nếu cố gắng ăn sáng vào cùng một thời điểm mỗi sáng, điều này cũng giúp duy trì thói quen ăn uống đều đặn.

Điều này là do việc có một lịch trình cố định để thức dậy và ăn sáng giúp cơ thể điều chỉnh việc giải phóng nhiều loại hormone khác nhau để kiểm soát những thứ như thời điểm đi tiêu. Điều này đặc biệt hữu ích với những người bị táo bón hoặc đang cố gắng kiểm soát hội chứng ruột kích thích (IBS).

Ăn sáng với thực phẩm giàu chất xơ

Bữa sáng lành mạnh, bổ dưỡng và đảm bảo no bụng rất cần thiết để cải thiện sức khỏe đường ruột. Thực phẩm giàu chất xơ nên là một phần không thể thiếu trong bữa sáng vì các vi khuẩn tốt trong hệ vi sinh vật tiêu thụ chất xơ này và sử dụng nó làm nguồn nhiên liệu để phát triển, tạo ra nhiều vi khuẩn tốt hơn. Thực phẩm này cũng hỗ trợ ngăn ngừa táo bón, giữ cho nhu động ruột hoạt động tốt.

Đặc biệt những chất xơ này giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, hỗ trợ kiểm soát tăng đường máu đột biến và giữ mức năng lượng ổn định suốt buổi sáng. Một số loại thực phẩm giàu chất xơ bao gồm bột yến mạch, trái cây, hạt chia, bánh mì nguyên cám...

Khởi động cơ thể

Hoạt động thể chất vừa phải có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Vận động giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tập luyện thường xuyên góp phần cải thiện sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột.

Ngay cả những hình thức đơn giản như đi bộ hay tập yoga 10-20 phút vào buổi sáng cũng có thể mang lại lợi ích, thanh lọc ruột, giúp cơ thể dẻo dai và tiêu hóa hiệu quả hơn.

Chỉ cần 10-15 phút đi bộ quanh nhà, vài động tác giãn cơ hoặc tập yoga cũng đủ để cải thiện sức khỏe đường ruột. Ảnh: Freepik.

Đi tiêu

Tập thói quen đi tiêu vào một khung giờ cố định mỗi ngày có thể giúp nhu động ruột ổn định và phòng ngừa táo bón. Thời điểm thuận lợi nhất là sau bữa sáng, khi nồng độ cortisol ở mức cao, có thể kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Dành chút thời gian để chánh niệm

Theo Eating Well, chúng ta sống trong một thế giới liên tục bị kích thích, từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ. Sự kích thích liên tục này có thể làm quá tải hệ thần kinh, khiến cơ thể cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng - cả cấp tính và mạn tính - đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột.

Khi bạn bị stress, quá trình tiêu hóa của cơ thể sẽ chậm lại. Tình trạng căng thẳng kéo dài có thể làm giảm sự đa dạng của vi khuẩn, dấu hiệu của đường ruột không khỏe mạnh.

Hãy dành một chút thời gian để thực hành chánh niệm vào buổi sáng trước khi kiểm tra email hoặc mạng xã hội. Nếu việc này không khả thi vì quá bận rộn, hãy kết hợp nó trong khi nhâm nhi tách cà phê, khi đang giãn cơ nhẹ nhàng hoặc khi đánh răng. Đây là những cách để bắt đầu ngày mới yên bình.