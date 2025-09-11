Thói quen buổi sáng khiến insulin tăng không phanh

Nhiều thói quen buổi sáng như bỏ bữa, vệ sinh răng miệng kém, ăn thực phẩm giàu tinh bột, có thể dẫn đến tăng đột biến insulin và sụt giảm năng lượng nhanh chóng.

Uống trà hoặc cà phê nhiều đường khi chưa ăn sáng là thói quen không hề tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Insulin là hormone giúp điều hòa lượng đường trong máu, và khi liên tục bị kích hoạt bởi thói quen và lối sống kém lành mạnh, cơ thể có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự cân bằng. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin, tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Dưới đây là một số việc nhiều người làm vào buổi sáng có thể làm tăng mức insulin cao và đột ngột. Bằng cách tránh chúng, bạn có thể ổn định nồng độ insulin và duy trì năng lượng lâu dài suốt cả ngày.

Bỏ ăn sáng

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ăn sáng đã được chứng minh là một trong những cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa năng lượng, có thể cải thiện tình trạng kháng insulin, từ đó giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Do đó, bỏ bữa sáng dẫn đến sự tăng đột biến nồng độ insulin vào cuối ngày. Khi chờ quá lâu mới ăn, cơ thể sẽ giải phóng glucose dự trữ, sau đó là phản ứng insulin mạnh hơn khi ăn xong. Ăn uống điều độ giúp cân bằng lượng đường trong máu và ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều sau đó.

Không uống nước

Theo Eating Well, uống một cốc nước ngay khi thức dậy giúp bù nước cho cơ thể sau một đêm dài ngủ. Phân tử dồi dào nhất trong các tế bào lót đường tiêu hóa là nước, chiếm 70% hoặc hơn tổng khối lượng tế bào.

Uống nước đầu tiên vào buổi sáng còn giúp ổn định và kiểm soát lượng đường trong máu. Vì vậy, mất nước có thể dẫn đến tăng nồng độ insulin và đường huyết. Ngoài ra, lượng đường trong máu tăng cao kích thích đi tiểu thường xuyên hơn, khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng.

Do đó, mọi người nên đặt một cốc nước trên đầu giường trước khi đi ngủ để khi thức dậy sẽ nhớ uống nước.

Vệ sinh răng miệng kém

Theo India Times, lười đánh răng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nướu răng hay viêm nướu. Nướu bị viêm hoặc nhiễm trùng kích thích hệ miễn dịch hoạt động quá mức, khiến cơ thể khó kiểm soát insulin và lượng đường trong máu.

Ăn sáng sai

Thói quen ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng dầu mỡ cao vào buổi sáng thực sự nguy hiểm. Đồ ăn này chứa hàm lượng cholesterol cao, có thể làm tăng mỡ máu và nồng độ insulin sau ăn. Ngoài ra, đồ ăn giàu tinh bột cũng có thể làm tăng đường huyết.

Các loại bánh mì, bánh mì nướng phết mứt, bánh sừng bò và bánh rán chứa nhiều carbohydrate với ít chất xơ hoặc protein, dẫn đến tiêu hóa nhanh và tăng đột biến lượng insulin.

Bắt đầu buổi sáng với nước ép trái cây hoặc đồ uống có đường mang lại cảm giác tốt cho sức khỏe, nhưng ngay cả đường tự nhiên cũng được hấp thụ quá nhanh nếu không có chất xơ. Điều này gây ra tình trạng giải phóng insulin nhanh chóng, sau đó là sụt giảm năng lượng. Thay vào đó, hãy chọn trái cây nguyên quả hoặc đồ uống không đường để tránh lượng đường huyết tăng đột ngột.

Ăn sáng sai cách có thể làm tăng đột biến insulin, sụt giảm năng lượng nhanh chóng. Ảnh: Pexels.

Uống cà phê hoặc trà nhiều đường khi đói

Bắt đầu buổi sáng bằng cà phê hoặc trà có đường khi bụng đói sẽ làm tăng insulin nhanh chóng. Đường dạng lỏng này hấp thụ nhanh hơn thức ăn rắn và tạo ra chu kỳ đói.

Mọi người nên cân nhắc uống trà, cà phê không đường hoặc kết hợp với bữa sáng cân bằng để giảm lượng đường tăng đột biến.

Không hoạt động thể chất

Các hoạt động thể chất rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Ngoài việc giúp duy trì cân nặng, nó còn làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Theo các chuyên gia sức khỏe, hoạt động thể chất sẽ làm tăng độ nhạy insulin trong cơ thể, giúp các tế bào loại bỏ đường khỏi máu và sử dụng nó để làm năng lượng. Vì thế, những người ít vận động sẽ có chỉ số đường huyết cao hơn người thường xuyên tập thể dục.