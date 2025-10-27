Thói quen trong bếp tưởng sạch hóa ra lại rất mất vệ sinh

Bạn nghĩ rằng nhà bếp của mình luôn sạch bóng? Những sai lầm thường bị bỏ qua dưới đây sẽ chứng minh bạn đã sai.

Việc sử dụng một chiếc thìa để khuấy và nếm đồ ăn có thể vô tình làm lây lan vi khuẩn. Ảnh: Pexels.

Mọi người có thể nghĩ rằng gian bếp nhà mình luôn sạch bóng vì vẫn lau chùi thường xuyên. Tuy nhiên, một số thói quen vệ sinh tưởng nhỏ nhặt, vô hại lại âm thầm phát tán vi khuẩn mỗi ngày.

Sự thật là hầu như ai cũng mắc phải ít nhất một vài lỗi trong số này. Dưới đây là những sai lầm cơ bản về vệ sinh thường bị bỏ qua.

Sử dụng thớt ẩm và cùng một thớt cho mọi thứ

Theo Yahoo News, thớt có thể trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn. Sử dụng chung một thớt cho cả thịt sống và nông sản tươi sống sẽ tạo ra nguy cơ lây nhiễm chéo cao. Nên phân chia thớt riêng cho thịt, gia cầm, hải sản và các mặt hàng tươi sống như rau củ quả.

Bên cạnh đó, thớt thường có các rãnh, vết xước nhỏ sau thời gian dài sử dụng, tạo điều kiện cho vi khuẩn ẩn náu. Nếu thớt không được sấy khô kỹ lưỡng, độ ẩm sẽ tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khuyến nghị nên rửa thớt bằng nước xà phòng nóng sau mỗi lần sử dụng; sau đó rửa lại bằng nước sạch và phơi khô tự nhiên hoặc thấm khô bằng khăn giấy sạch.

Không rửa tay trước và sau khi chế biến đồ ăn

Theo Infection Control Today, một trong những sai lầm đầu tiên khi làm bếp là không rửa tay trước khi chuẩn bị bữa ăn. Theo tiến sĩ Christine Bruhn, chuyên gia về an toàn thực phẩm, người phát ngôn của Viện Công nghệ Thực phẩm (IFT), chỉ rửa sơ qua dưới vòi nước là chưa đủ.

Mọi người cần rửa tay bằng xà phòng và nước ấm trong ít nhất 20 giây và lau khô bằng khăn giấy, không dùng khăn vải. Điều này là do khăn vải có thể bị nhiễm bẩn và sau đó lây lan vi khuẩn khi dùng để lau khô bát đĩa, lau bếp.

Chiếc khăn lau trong bếp

Mọi người có thói quen dùng chung một chiếc khăn để lau khô bát đĩa, lau vết bẩn và lau khô tay. Điều này làm lây lan vi khuẩn giữa các bề mặt và thực phẩm. Nghiên cứu của Đại học Arizona cho thấy gần 90% khăn lau bếp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn E. coli.

Khăn lau nên được giặt thường xuyên và chỉ dùng cho một mục đích. Vì khăn luôn ẩm ướt, chúng là nơi lý tưởng cho vi khuẩn trú ngụ. Việc phân chia khăn có màu sắc khác nhau cho từng mục đích sử dụng có thể giúp các gia đình tránh lây nhiễm chéo.

Sử dụng chung một chiếc khăn để lau tay, bát đũa... có thể âm thầm gây hại. Ảnh: Clorox.

Rửa trái cây hoặc rau quả không đúng cách

Theo India Times, rau củ tươi có thể bị nhiễm khuẩn E. coli do tiếp xúc với đất, nước tưới hoặc chất thải động vật. Rửa rau củ quả dưới vòi nước chảy là điều cần thiết, ngay cả khi bạn định gọt vỏ. Bỏ qua bước này hoặc để nước đọng có thể khiến vi khuẩn bám lại trên bề mặt.

Ngoài ra, việc cắt hoặc chế biến rau củ chưa rửa bằng cùng một con dao hoặc thớt dùng cho thịt sống có thể lây lan vi khuẩn, vì vậy, điều quan trọng là phải sử dụng dụng cụ riêng hoặc rửa kỹ sau mỗi lần sử dụng.

Dùng chung thìa, đũa để khuấy và nếm

Thử nếm nhanh là một phần của việc nấu nướng, nhưng việc cho lại thìa, đũa vào nồi sẽ đưa vi khuẩn đường miệng vào thức ăn chung. Nước bọt chứa vi khuẩn không nên trộn lẫn với thức ăn chung. USDA khuyến nghị luôn sử dụng thìa, đũa sạch để nếm và không bao giờ chấm 2 lần.

Nghe có vẻ như là bước thừa thãi, nhưng đối với những gia đình có trẻ em, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch yếu, thói quen này có thể gây nguy hiểm đáng kể. Việc để sẵn thìa, đũa để nếm riêng trong một bát nhỏ là giải pháp đơn giản và thiết thực.

Quên rửa dụng cụ mở hộp, gọt đồ

Lưỡi dao của dụng cụ mở hộp, gọt đồ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, cặn bẩn sẽ tích tụ và trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn. USDA đã đưa đồ vật này vào danh sách những dụng cụ thường bị bỏ qua, cần được rửa sạch bằng nước xà phòng nóng sau mỗi lần sử dụng.

Theo thời gian, thức ăn thừa dính trên dụng cụ cũng có thể tạo ra mùi khó chịu và làm cùn lưỡi dao. Việc vệ sinh kỹ lưỡng không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp dụng cụ bền hơn.