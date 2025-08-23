Thói quen tưởng chừng vô hại nhưng khiến tóc yếu, dễ gãy

Một vài thói quen như buộc tóc chặt, chải tóc khi còn ướt có thể khiến tóc trở nên yếu và dễ gãy hơn theo thời gian.

Một vài thói quen tưởng chừng đơn giản lại có thể gây hại cho tóc. Ảnh: Freepik.

Nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần dùng sản phẩm tốt là tóc sẽ khỏe. Thực tế, thói quen chăm sóc hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mái tóc, đôi khi còn quan trọng hơn cả dầu gội hay dầu xả. Nếu lặp lại những hành vi này, tóc sẽ dần yếu đi, trở nên khô xơ, dễ gãy và rụng nhiều hơn, theo Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD).

Chà xát dầu gội vào toàn bộ chiều dài tóc

Dầu gội được thiết kế để làm sạch da đầu, nơi chứa tuyến bã nhờn và bụi bẩn, chứ không phải để chà xát mạnh vào phần thân tóc. Việc xoa mạnh khắp chiều dài tóc làm hỏng lớp vảy cutin bảo vệ, khiến tóc mất độ bóng và dễ gãy. Thay vào đó, bạn hãy massage nhẹ nhàng dầu gội ở da đầu bằng đầu ngón tay, khi xả để bọt chảy qua thân tóc là đủ để làm sạch mà không gây hại.

Bỏ qua bước dùng dầu xả

Dầu xả giúp bù đắp lipid và protein mất đi khi gội, giảm ma sát khi chải và bảo vệ tóc khỏi tác động nhiệt, tia UV. Bỏ qua bước này khiến tóc dễ rối, khô và gãy. Sau mỗi lần gội, bạn nên thoa dầu xả từ thân đến ngọn tóc, tránh phần chân tóc, chọn loại nhẹ nếu da đầu dễ bết.

Lau tóc bằng cách chà mạnh khăn

Khi ướt, tóc trở nên yếu hơn vì lớp cutin đang mở. Vì vậy, việc chà xát mạnh bằng khăn bông sẽ làm tóc rối, gãy và chẻ ngọn. Tốt nhất bạn nên dùng khăn mềm hoặc khăn sợi microfiber, bóp nhẹ để thấm nước hoặc quấn tóc trong vài phút rồi để khô tự nhiên.

Chải tóc khi còn ướt không đúng cách

Tóc ướt dễ đứt gãy gấp đôi so với khi khô. Với tóc thẳng, bạn không nên chải ngay khi vừa gội xong mà đợi tóc khô khoảng 70% rồi dùng lược răng thưa chải. Với tóc xoăn hoặc sợi dày, chị em phụ nữ nên chải khi tóc còn ẩm, kết hợp dầu xả để gỡ rối dễ dàng.

Buộc tóc quá chặt

Tóc đuôi ngựa, búi cao hoặc tết sát da đầu lâu dài có thể gây rụng tóc do kéo căng nang tóc. Bạn hãy buộc lỏng, thay đổi vị trí buộc, dùng dây buộc bọc vải mềm và để tóc xõa vài ngày để giảm áp lực cho chân tóc.