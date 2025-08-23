Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Thói quen tưởng chừng vô hại nhưng khiến tóc yếu, dễ gãy

  • Thứ bảy, 23/8/2025 19:23 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Một vài thói quen như buộc tóc chặt, chải tóc khi còn ướt có thể khiến tóc trở nên yếu và dễ gãy hơn theo thời gian.

Một vài thói quen tưởng chừng đơn giản lại có thể gây hại cho tóc. Ảnh: Freepik.

Nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần dùng sản phẩm tốt là tóc sẽ khỏe. Thực tế, thói quen chăm sóc hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mái tóc, đôi khi còn quan trọng hơn cả dầu gội hay dầu xả. Nếu lặp lại những hành vi này, tóc sẽ dần yếu đi, trở nên khô xơ, dễ gãy và rụng nhiều hơn, theo Hiệp hội Da liễu Mỹ (AAD).

Chà xát dầu gội vào toàn bộ chiều dài tóc

Dầu gội được thiết kế để làm sạch da đầu, nơi chứa tuyến bã nhờn và bụi bẩn, chứ không phải để chà xát mạnh vào phần thân tóc. Việc xoa mạnh khắp chiều dài tóc làm hỏng lớp vảy cutin bảo vệ, khiến tóc mất độ bóng và dễ gãy. Thay vào đó, bạn hãy massage nhẹ nhàng dầu gội ở da đầu bằng đầu ngón tay, khi xả để bọt chảy qua thân tóc là đủ để làm sạch mà không gây hại.

Bỏ qua bước dùng dầu xả

Dầu xả giúp bù đắp lipid và protein mất đi khi gội, giảm ma sát khi chải và bảo vệ tóc khỏi tác động nhiệt, tia UV. Bỏ qua bước này khiến tóc dễ rối, khô và gãy. Sau mỗi lần gội, bạn nên thoa dầu xả từ thân đến ngọn tóc, tránh phần chân tóc, chọn loại nhẹ nếu da đầu dễ bết.

Lau tóc bằng cách chà mạnh khăn

Khi ướt, tóc trở nên yếu hơn vì lớp cutin đang mở. Vì vậy, việc chà xát mạnh bằng khăn bông sẽ làm tóc rối, gãy và chẻ ngọn. Tốt nhất bạn nên dùng khăn mềm hoặc khăn sợi microfiber, bóp nhẹ để thấm nước hoặc quấn tóc trong vài phút rồi để khô tự nhiên.

Chải tóc khi còn ướt không đúng cách

Tóc ướt dễ đứt gãy gấp đôi so với khi khô. Với tóc thẳng, bạn không nên chải ngay khi vừa gội xong mà đợi tóc khô khoảng 70% rồi dùng lược răng thưa chải. Với tóc xoăn hoặc sợi dày, chị em phụ nữ nên chải khi tóc còn ẩm, kết hợp dầu xả để gỡ rối dễ dàng.

Buộc tóc quá chặt

Tóc đuôi ngựa, búi cao hoặc tết sát da đầu lâu dài có thể gây rụng tóc do kéo căng nang tóc. Bạn hãy buộc lỏng, thay đổi vị trí buộc, dùng dây buộc bọc vải mềm và để tóc xõa vài ngày để giảm áp lực cho chân tóc.

Cuốn sách Ăn theo nhóm máu của BS Peter J D’Adamo gợi ý những chế độ ăn theo nhóm máu và những tác động đến sức khỏe, đời sống và tuổi thọ.

Mờ, khô và mỏi mắt, nên chọn thuốc nhỏ mắt như thế nào?

Nhiều người dành phần lớn thời gian, liên tục tiếp xúc với các thiết bị điện tử, khiến mắt bị mỏi, khô, thậm chí bị mờ. Vậy làm thế nào để chọn thuốc nhỏ mắt phù hợp, an toàn và hiệu quả?

16:08 12/8/2025

Người phụ nữ ở TP.HCM nhập viện sau cuộc cãi vã với con trai

Người phụ nữ 59 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vỡ mạch máu não, nguy hiểm đến tính mạng sau trận cãi nhau với con trai.

15:33 12/8/2025

Hiểu đúng về cảnh báo khẩn với bệnh Chikungunya

Bệnh Chikungunya đang bùng phát tại nhiều nước châu Á. Chuyên gia cho biết virus này đã lưu hành ở Việt Nam từ lâu, nguy cơ bùng dịch ở TP.HCM rất thấp.

12:22 12/8/2025

Kỳ Duyên

chăm sóc tóc Hiệp hội Da liễu Mỹ Dầu xả AAD Sợi dày Dầu gội đầu

    Đọc tiếp

    Nhan biet con sot ret ac tinh hinh anh

    Nhận biết cơn sốt rét ác tính

    59 phút trước 19:20 23/8/2025 Sức khỏe Sức khỏe

    0

    Tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt rét ác tính. Tất cả bệnh nhân đều có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại quốc gia thuộc châu Phi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý