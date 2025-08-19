Thói quen xấu hàng ngày khiến chàng trai 18 tuổi gánh hậu quả

Nam thanh niên 18 tuổi phải đối mặt với căn bệnh đái tháo đường type 2. Đây là hệ quả từ các thói quen sinh hoạt kém lành mạnh.

Bệnh nhân H. thực hiện kiểm tra định kỳ đái tháo đường theo hướng dẫn của các bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Mới đây, các bác sĩ khoa Nội IV Tim mạch, Bệnh viện A Thái Nguyên, tiếp nhận người bệnh M.Đ.H. (18 tuổi, quê Định Hóa) trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém và sụt cân.

Trước đó, bệnh nhân đã được chẩn đoán đái tháo đường type 2 và dùng thuốc một thời gian. Tuy nhiên, vì tình trạng không cải thiện, nam sinh được gia đình đưa vào Bệnh viện A Thái Nguyên để tiếp tục điều trị.

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận anh H. mắc đái tháo đường không phụ thuộc insulin type 2 kèm rối loạn mỡ máu. Đáng chú ý, qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân thường xuyên sử dụng nước ngọt, đồ uống có ga, chế độ ăn uống không kiểm soát, ít vận động và hay thức khuya.

Bệnh nhân được điều trị nội trú tại khoa Nội IV Tim mạch với phác đồ tiêm insulin và uống metformin mỗi ngày. Đồng thời, người bệnh được các bác sĩ dinh dưỡng phối hợp điều chỉnh chế độ ăn và hướng dẫn tăng cường vận động.

Sau 10 ngày điều trị, nam thanh niên hết các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, đường huyết ổn định. Tuy nhiên, người bệnh phải uống thuốc kiểm soát đường huyết mỗi ngày. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng hướng dẫn bệnh nhân chế độ ăn và luyện tập phù hợp để hỗ trợ kiểm soát đường huyết và rối loạn mỡ máu.

Sau 3 tháng, các chỉ số của người bệnh ở mức tiền đái tháo đường và được ngưng thuốc. Song người bệnh H. vẫn duy trì chế độ ăn, theo dõi đường sau ăn và tái khám định kỳ hàng tháng.

Theo bác sĩ Đinh Quang Bách, khoa Nội IV Tim mạch, Bệnh viện A Thái Nguyên, đái tháo đường là bệnh lý nội tiết phổ biến với tỷ lệ mắc mới ngày càng trẻ hóa. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh nhân dễ gặp các biến chứng nghiêm trọng như mù lòa, suy thận, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Tuy nhiên, bác sĩ Đinh Quang Bách nhấn mạnh bệnh nhân đái tháo đường type 2 hoàn toàn có thể cắt thuốc nếu tuân thủ chế độ dinh dưỡng điều trị tốt. Quản lý tốt bệnh có thể giúp bệnh nhân sống chung hòa bình với bệnh như người bình thường.

Người bệnh có thể kiểm soát chỉ số đường huyết thông qua một số bước sau:

Kiểm soát chế độ ăn, hạn chế đồ ngọt, tinh bột; tránh ăn vặt.

Thực hiện đúng chỉ định thuốc

Theo dõi đường huyết hàng ngày trước và sau ăn; có thể sử dụng máy đo đường huyết liên tục (CGM).

Tăng cường vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày; người thừa cân cần giảm cân và luyện tập nhiều hơn, có kế hoạch tập luyện phù hợp từ chuyên gia.