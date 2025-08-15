Thông điệp xúc động từ Vạn Hạnh Mall

Sau hàng loạt vụ việc đáng tiếc thời gian qua, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall có những thông điệp nhẹ nhàng dán trên kính an toàn, chạm đến trái tim nhiều người.

Thông điệp ý nghĩa dán trên kính an toàn ở Vạn Hạnh Mall "Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé"... là những dòng thông điệp ý nghĩa được dán tại tầng 6 Vạn Hạnh Mall, chạm đến trái tim nhiều người.

Khoảng 17h30 ngày 13/8, trong lúc dạo chơi và dùng bữa tại Vạn Hạnh Mall (phường Hoà Hưng, TP.HCM), anh Nguyễn Đường (32 tuổi) dừng lại trước tấm kính hành lang tầng 6. Anh chú ý đến những tấm decal xanh, hồng rực rỡ in nhiều dòng thông điệp truyền động lực như: “Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành”, “Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây”, “Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé”, “Sự thành công thường đến cho những người không bao giờ từ bỏ”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đường cho biết khi đọc được những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng từ trung tâm thương mại, anh quyết định ghi hình lại. “Điều tôi cảm nhận được từ đó là dù rơi vào hoàn cảnh bế tắc, chỉ cần bạn bình tĩnh và nhẹ lòng, sau cơn mưa trời lại sáng”, anh nói.

Đoạn video về thông điệp của Vạn Hạnh Mall nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 200.000 lượt xem. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự tinh tế của Vạn Hạnh Mall: “Khâm phục nỗ lực của trung tâm”, “Nhân văn quá, phối màu lại đẹp”.

Những thông điệp dễ thương được dán trên tấm kính hành lang tầng 6.

Vài tháng qua, nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Vạn Hạnh Mall khiến dư luận bàng hoàng. Sáng 26/4, một nam thanh niên sinh năm 2002 rơi từ tầng 7 xuống khu vực gian hàng quần áo, tử vong tại chỗ. Trước đó, ngày 9/4, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mất mạng sau cú ngã từ tầng cao cùng địa điểm. Ngày 17/3, một thiếu niên sinh năm 2010 cũng thiệt mạng vì rơi từ tầng 7.

Ngày 28/4, Vạn Hạnh Mall thông báo đã hoàn tất lắp lưới rào ở khu vực khoảng không thông tầng. Khi có ý kiến cho rằng lưới khá đơn điệu, trung tâm thương mại này lập tức trang trí thêm đèn và vật dụng nhiều màu sắc, biến nơi này trở nên sinh động hơn.

Ngoài ra, để tránh những sự việc thương tâm, Vạn Hạnh Mall còn áp dụng hàng loạt biện pháp an toàn khác như nâng chiều cao kính an toàn và lan can từ 1,4 m lên 1,7 m, bổ sung lực lượng bảo vệ, tăng số lượng camera và siết chặt giám sát tại các tầng.