Thông tin bất ngờ vụ cụ bà rơi 5 triệu, thanh niên nhặt rồi phóng đi

Chiều 10/8, sau khi xem được câu chuyện cụ bà đánh rơi 5 triệu đồng ở xã Nam Phước (Đà Nẵng) lan truyền trên MXH, anh B., người nhặt được số tiền, chạy xe 40 km đến trả lại bà.

Hình ảnh anh B. nhặt được 5 triệu đồng của cụ bà ở Đà Nẵng được camera ghi lại.

Hẹn gặp người đánh rơi 5 triệu đồng tại một quán cà phê, anh B. (Quảng Trị) gửi lại số tiền gồm 8 tờ 500.000 đồng, 1 tờ 200.000 đồng, 3 tờ 100.000 đồng, 1 tờ 20.000 đồng và 3 tờ 10.000 đồng. Tất cả còn y nguyên, được buộc cọng dây thun như lúc anh nhặt được trên đường Hùng Vương (Đà Nẵng) chiều 6/8.



Một người thân của cụ bà xác nhận với Tri thức - Znews rằng anh B. đã đi quãng đường 40 km từ Quảng Trị sang Đà Nẵng để gặp mặt, trả lại tiền và kể lại sự việc với gia đình.

"Anh B. cho biết khi nhặt được tiền, anh không nhìn thấy bà đang chạy theo. Anh lại nhầm người đàn ông đi xe máy phía trước đánh rơi nên phóng xe đuổi theo. Đến lúc biết không phải, anh ấy đành đi về và suốt mấy ngày chưa tìm được cách để tìm được người bị mất", người này chia sẻ.

Gia đình cụ bà cảm thấy may mắn và biết ơn khi được trao trả lại số tiền. Họ được biết anh B. hiện làm việc ở Đà Nẵng, thường xuyên giao hàng qua địa bàn.

Trước đó, nhiều hội nhóm mạng xã hội tại Đà Nẵng lan truyền câu chuyện cụ bà nghèo đánh rơi tiền, nam thanh niên đi xe SH nhặt được nhưng bỏ đi mất.

Theo bài đăng, sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 6/8. Cụ bà có hoàn cảnh khó khăn, đang trên đường đi chữa bệnh thì đánh rơi 5 triệu đồng. Lúc cụ bà đang quay lại để nhặt thì một người đàn ông mặc áo xanh, đi xe máy SH màu đỏ nhìn thấy, vòng xe lại nhặt rồi chạy đi mất.

Kèm theo nội dung là bức ảnh chụp lại từ camera giám sát, cho thấy người đàn ông nhặt được tiền. Các bài đăng kêu gọi tìm kiếm thông tin của người đàn ông để giúp đỡ cụ bà.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khiến dân mạng thương xót cho cụ bà. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của nam thanh niên. Tuy nhiên, những người khác cũng cho rằng có thể người này nhặt được tiền mà không biết của ai nên chưa trả lại được.

Người thân của cụ bà nói rằng những ngày qua, khi câu chuyện lan truyền trên mạng, những luồng ý kiến trái chiều khiến gia đình áp lực, anh B. cũng nhận nhiều chỉ trích vô cớ.

"Hiện tại mọi việc đã được giải quyết. Chúng tôi hy vọng khép lại câu chuyện, tránh hiểu lầm lan rộng", người này nói thêm.