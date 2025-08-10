Thông tin cho những ai liên quan đến vụ án tại Công ty Sen Tài Thu VN

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Hà Nội đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: Phạm Thị Hòa (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981), nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), nguyên Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu (giai đoạn 2019 đến 2022)

Cả 3 bị can đều can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 BLHS

Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phương thức, thủ đoạn: Huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của Phạm Thị Hòa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 17/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra bổ sung theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, cá nhân khác hoặc chuyển cho Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (giai đoạn trước đây chưa gửi đơn trình báo) thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định. Địa chỉ: 382 Khâm Thiên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Liên hệ đồng chí Điều tra viên: Đặng Thị Hồng Hạnh, Đinh Anh Văn.

Tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra gồm:

1/Toàn bộ các chứng từ (bản chính) gồm Phiếu thu tiền, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Bản cam kết mua và bán cổ phần do Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (nếu có)

2/Toàn bộ chứng từ (sao kê giao dịch tài khoản tại Ngân hàng, giấy nộp tiền mặt tại Ngân hàng hoặc giấy tờ viết tay biên nhận việc chuyển tiền) thể hiện việc đưa, chuyển tiền cho cá nhân thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà các cá nhân không đến Cơ quan điều tra trình báo, thì Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội sẽ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố các bị can theo quy định.