Thông tin mới nhất về bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh

Quy định mới về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vừa được Bộ Y tế ban hành, giúp giảm giấy tờ, tăng ứng dụng công nghệ số, tạo thuận lợi cho người dân và cơ sở y tế.

Các thủ tục khi khám chữa bệnh bằng BHYT được tinh gọn. Ảnh: Bộ Y tế.

Bộ Y tế vừa chính thức ban hành thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT). Quy định này hướng đến việc tinh gọn hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ số và chuẩn hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Theo quy định, thủ tục khám chữa bệnh BHYT gồm hai bước cơ bản. Người bệnh cần xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu. Sau đó, cơ sở y tế sẽ tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị. Trong từng trường hợp cụ thể, người tham gia BHYT được hướng dẫn.

Người bệnh thông thường khám BHYT

Người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT theo một trong các hình thức sau đây:

- Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT.

- Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Đối với người tham gia BHYT quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 12 Luật BHYT 2008 chưa có thông tin về thẻ BHYT tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ BHYT bản giấy.

Trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

BHYT với trẻ dưới 6 tuổi

Được chấp nhận thẻ BHYT giấy, điện tử hoặc mã số BHYT. Trường hợp chưa được cấp thẻ, có thể thay thế bằng giấy chứng sinh. Với trẻ sơ sinh, cha mẹ hoặc thân nhân ký xác nhận trong hồ sơ bệnh án; nếu không có thân nhân, cơ sở y tế sẽ xác nhận.

Người đang chờ cấp, cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ, khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ BHYT, thông tin về thẻ BHYT do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó: căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Người hiến bộ phận cơ thể

Nếu chưa có thẻ BHYT, cần nộp giấy ra viện tại nơi hiến và một giấy tờ nhân thân hợp lệ. Trường hợp phải điều trị ngay, cơ sở y tế cùng thân nhân sẽ xác nhận trực tiếp trên hồ sơ bệnh án.

BHYT trong trường hợp cấp cứu

Người bệnh được tiếp nhận điều trị trước, sau đó bổ sung giấy tờ theo quy định trước khi kết thúc đợt điều trị.

Ngoài ra, quyết định cũng quy định một số tình huống đặc thù gồm người đăng ký khám ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện nhưng khám ở bệnh viện khác cùng tuyến vẫn được tính đúng tuyến. Người có thẻ BHYT khi điều trị tại bệnh viện quân y, công an được hưởng quyền lợi như tại cơ sở dân sự cùng hạng.

Người bệnh đi khám lại theo hẹn phải có phiếu khám lại bản giấy hoặc điện tử theo mẫu. Phiếu giấy cần dấu treo của cơ sở y tế và chữ ký bác sĩ điều trị; phiếu điện tử cần chữ ký số. Mỗi phiếu chỉ sử dụng một lần.

Trường hợp chuyển tuyến điều trị chuyên khoa, quyền lợi BHYT được đảm bảo, quỹ chi trả theo tỷ lệ quy định.

Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu trong mọi tình huống, như khi hệ thống bảo hiểm xã hội hoặc VNeID bị lỗi, người bệnh thay đổi nơi cư trú tạm thời hay sử dụng thẻ BHYT điện tử, cơ sở y tế vẫn phải tiếp nhận và phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để xác minh, không được yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định.

Người dân sẽ được giải quyết quyền lợi ngay sau khi xuất trình hồ sơ hợp lệ. Bộ Y tế khẳng định, thủ tục mới giúp giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho cả bệnh nhân và đơn vị khám chữa bệnh, đồng thời đảm bảo minh bạch trong thanh toán BHYT.