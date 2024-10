Thông tin mới vụ người đàn ông bị đánh vì làm thơ đăng Facebook

Liên quan tới vụ nhóm đối tượng đến tận nhà hành hung dã man ông Ngô Văn Lư bất tỉnh, do làm thơ châm biếm giải bóng chuyền địa phương và đăng bài thơ lên mạng xã hội Facebook, Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy, cho biết đã cho điều tra và triệu tập 7 đối tượng để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi xông vào nhà hành hung ông Ngô Văn Lư do “cảm thấy bị xúc phạm”.

“Các đối tượng này coi thường pháp luật, hành động của các đối tượng đã cấu thành nhiều tội danh, như cố ý gây thương tích, xâm nhập bất hợp pháp... Hiện chúng tôi chờ kết quả giám định thương tật, sau đó sẽ củng cố hồ sơ xem vi phạm đến mức độ nào và sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật để răn đe”, Thượng tá Trần Anh Tuấn thông tin.

Trong một diễn biến khác, anh Ngô Văn Luýt, con trai ông Lư, cho biết: “Người nhà nhóm người đánh ba tôi có vào viện thăm hỏi, đưa tiền muốn gia đình tôi giảng hòa, giảm nhẹ sự việc, nhưng tôi nhất quyết không thỏa hiệp, không dung dưỡng cho những đối tượng có hành vi phạm tội, coi thường tính mạng của người khác”.

Như Tiền Phong đã thông tin tối 10/10, khi đang ngồi ăn cơm với vợ và cháu, bất ngờ ông Lư bị nhóm đối tượng xông vào đánh bất tỉnh trên mâm cơm.

Không dừng lại ở đó, nhóm người này còn cầm chân lôi ông Lư ra sân tiếp tục đánh đập cho đến khi hàng xóm, láng giềng kéo đến can ngăn mới bỏ đi. Ông Lư được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế với đa chấn thương, lúc tỉnh, lúc mê.

Nguyên nhân vụ hành hung được cho là do ông Lư làm thơ châm biếm giải bóng chuyền địa phương đăng lên mạng xã hội vì tổ chức thiếu công bằng, dẫn đến khiếu nại và các đội bóng bỏ giải.

