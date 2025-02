Thông tin mới vụ người phụ nữ bị lột đồ, đổ nước mắm ở Lâm Đồng

Ngày 21/2, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã xử phạt hành chính 2 chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung liên quan vụ người phụ nữ bị lột đồ, đánh đập, tưới nước mắm vào người.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoa (50 tuổi, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà), chủ tài khoản Facebook "Nguyen Hoa" bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Bà Trần Thị Yến Ly (trú tại xã Đạ Đờn) chủ tài khoản Facebook "Trần Ly" bị phạt 15 triệu đồng về các hành vi vi phạm cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân; thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Lâm Hà cũng nhắc nhở, yêu cầu bà Hoa và Ly viết cam kết, chấm dứt hành vi vi phạm.

Như Tiền Phong đưa tin, do nghi ngờ chồng là ông T.V.Th có quan hệ tình cảm với bà L.T.H, bà Hoa cho con gái là Ly (24 tuổi) lắp thiết bị định vị trên xe máy của ông Th để theo dõi.

Qua theo dõi định vị trên xe máy, bà Hoa biết ông Th thường xuyên đến một bãi đất trống phía sau nhà của bà L.T.H, nên bà Hoa kể chuyện cho bạn là bà L.T.D.H (59 tuổi) nghe và nhờ bà L.T.D.H đi bắt ghen.

Khoảng 19h ngày 20/12/2024, khi nghe con gái báo chồng đang ở bãi đất trống, bà Hoa gọi điện thoại cho ông C.H.T.A đi cùng. Người đàn ông này gọi thêm 2 phụ nữ đã thỏa thuận từ trước rồi cùng chạy xe máy ra khu vực bãi đất trống sau Trung tâm thương mại huyện Lâm Hà.

Khi đến nơi, thấy ông Th và bà L.T.H đang ngồi nói chuyện với nhau, nên bà Hoa cùng với 2 người phụ nữ lao vào túm, giật tóc, lột quần áo, chửi bới và đổ nước mắm lên người bà L.T.H trước đám đông. Lúc này, con gái bà Hoa là T.T.Y.L cũng đi đến sử dụng điện thoại di động quay video cảnh bắt ghen nói trên.

Đến 26/1, Công an huyện Lâm Hà đã khởi tố bà Nguyễn Thị Hoa để điều tra hành vi làm nhục người khác.

