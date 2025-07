Thông tin về cặp vợ chồng 'tâm thần' trong đường dây cờ bạc ở Pullman

Trong đường dây cờ bạc sát phạt hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman, 2 bị can có bệnh án tâm thần, là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978) đều trú ở Hà Nội.

Tuy nhiên, mới đây, CQĐT CATP Hà Nội xác định cặp đôi Mai Anh - Đông không hề bị bệnh/

Ngày 7/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh và 5 đối tượng (nhân viên và bệnh nhân của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khi các đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển thuộc khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ngay trong đêm 7, rạng sáng ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã triệu tập 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc - Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 - Sầm Sơn (Thanh Hóa), cùng khách sạn với vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh, về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Cặp vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Tài liệu điều tra xác định năm 2016, sau khi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh đã câu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài.

Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tiếp tục được bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Năm 2023, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" (cùng với chồng là Lê Văn Đông), sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện để mỗi người được bố trí 1 phòng riêng, có điều hòa và các thiết bị âm thanh tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và được ra ngoài.

Hiện tại, CQĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, cặp vợ chồng Đông - Mai Anh được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

"Đốt nướng" hàng tỷ đồng vào trò đỏ đen

Như ANTĐ thông tin Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, xảy ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) ở Khách sạn Pullman Hà Nội. Trong vụ án này, 5 người bị đề nghị tòa án xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” và 136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Cáo trạng truy tố cho thấy ổ nhóm cờ bạc này do Kim In Sung (sinh năm 1958, người Hàn Quốc) thành lập và đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng ). Kim In Sung bị xác định hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD . Tuy nhiên, đối tượng này đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, nên được tách hồ sơ, xử lý sau.

Cơ quan chức năng triệt phá "ổ bạc" tại khách sạn Pullman.

Quá trình bắt quả tang vụ đánh bạc vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện một người đàn ông sinh năm 1979, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do người này là sĩ quan quân đội, cơ quan công an tách hành vi của ông ta, gửi kèm các chứng cứ, tài liệu liên quan đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Trong vụ án, cơ quan công an xác định cặp vợ chồng người Việt Nam khác thực hiện hành vi đánh bạc nhưng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Đó là Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội) có hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024.

Lần chơi nhiều nhất là 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng ), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng ).

Người thứ hai là Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội). Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024, người này đánh bạc 33 lần. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng ), lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng ).