Thông tin vụ nam sinh trình báo bị công an dỏm vào trường đọc lệnh bắt

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận việc nam sinh có đến cơ quan công an trình báo về việc bị nhóm đối tượng giả công an để lừa đảo, nhưng chi tiết vào trường học để đòi bắt người là chưa chính xác.

Trưa 20/2, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết nam sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một có tới cơ quan công an để trình báo về việc bị nhóm đối tượng giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã vào cuộc xác minh, làm việc với trường đại học kể trên cùng nam sinh viên. Quá trình làm việc, nam sinh trình bày có bị nhóm người giả công an để gọi điện đe dọa, nói có liên quan đến đường dây “rửa tiền”. Đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một khẳng định chi tiết nhóm đối tượng vào trường đòi đưa nam sinh đi là không có như lời của sinh viên Về thông tin nhóm đối tượng đi ôtô biển xanh đi vào trường đòi đưa nam sinh về trụ sở công an để làm việc, đại diện Công an tỉnh Bình Dương khẳng định đây là lời nói không có căn cứ của nam sinh viên. Cùng ngày, đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một cũng cho biết vào ngày 19/2, phía nhà trường đã có buổi làm việc với cơ quan công an và nam sinh viên. Tại buổi làm việc này, nam sinh chỉ nói bị nhóm đối tượng gọi điện lừa đảo, không có việc vào tận trường để đòi đưa sinh viên đi. Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin anh T.H.C., sinh viên năm 3 của trường đại học kể trên, cho biết đã bị nhóm người mặc quân phục giống công an vào tận trường đòi đưa anh này về trụ sở công an để điều tra vì liên quan đến đường dây “rửa tiền”. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nam sinh đã đến công an trình báo. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.

