Thót tim khoảnh khắc cây bật gốc, đè hai ôtô giữa mưa lớn

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ sập khi người phụ nữ dắt xe máy vừa bước qua khiến ai nấy thót tim.

Người phụ nữ thoát nạn khi cây xanh bật gốc giữa mưa lớn Cây xanh bật gốc giữa mưa lớn tại nút giao Trần Phú - Chu Văn An, đè lên hai ôtô nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Từ đêm 25 đến chiều 26/8, hoàn lưu bão số 5 Kajiki đã gây mưa lớn khắp địa bàn TP Hà Nội, khiến nhiều tuyến đường ngập lụt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến giao thông.

Khoảng 9h sáng, tại giao lộ Trần Phú - Chu Văn An, giữa mưa lớn, một cây xanh lớn bất ngờ bật gốc và đổ sập xuống mặt đường Trần Phú, đè lên hai ôtô đang di chuyển qua khu vực này.

Video ghi lại khoảnh khắc "thót tim" cây đổ sập được anh Mạnh Thắng chia sẻ lên Facebook nhanh chóng lan truyền. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Thắng cho biết video trích xuất từ camera giám sát, được một người bạn của anh sống tại khu vực trên gửi cho anh xem.

Khoảnh khắc cây đổ sập khi người dắt xe máy vừa đi qua. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip dài 30 giây, một người phụ nữ đang dắt xe máy đi sang đường Trần Phú, vừa đi qua cây lớn sát vỉa hè để rẽ phải sang đường Chu Văn An thì cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ sập ngay phía sau lưng khiến người này giật mình.

Chiếc ôtô màu đen vì đi chậm lại để nhường đường cho người phụ nữ dắt xe máy nên đã tránh được nguy hiểm, chỉ bị cây đè lên phần nắp capo. Trong khi chiếc ôtô trắng ở bên phải bị cây đè trùm lên, gây hư hỏng. "May mắn là không có ai bị thương cả", anh Thắng nói.

Người dân chạy ra giúp đỡ nạn nhân bị cây đè vào ôtô. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, những người dân xung quanh đã chạy ra để xem tình hình và hỗ trợ cứu nạn người trong xe.

Dưới video lan truyền, nhiều người cho biết cũng "thót tim" khi theo dõi. "Nguy hiểm quá, thế mà chị áo mưa xanh vẫn bình tĩnh dắt xe đi tiếp", "Sợ quá, không biết người trong xe có bị sao không", "Chị xe máy cứu người trên ôtô đen một mạng", "Mưa bão mọi người ra đường cẩn thận nhé" - dân mạng bày tỏ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.

Dòng xe qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng, nhất là các phương tiện di chuyển từ phố Điện Biên Phủ sang phố Chu Văn An. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an phường điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển theo các ngả đường khác.

Sáng 26/8, mưa lớn đã khiến hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội ngập úng, gây tắc nghẽn giao thông. Nhiều hộ gia đình cũng gặp khó khăn khi nước liên tục tràn vào.

Suốt buổi sáng, gia đình chị Phương Thỏa - ở ngách 153/30 Phú Đô, gần sân vận động Mỹ Đình - phải liên tục múc nước tát ra bên ngoài khi nước dâng cao đến sát mép giường ngủ. Các con của chị cũng nghỉ học vì mưa to, đường ngập. "Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh ngập lụt lớn như thế này, mùi hôi thối từ cống thoát nước và rác dềnh lên khiến ai nấy khó chịu", chị cho biết.

Trong khi đó, Minh (sống tại Bắc Từ Liêm) ngỡ ngàng khi thức dậy đã thấy nước ngập đến sát yên chiếc xe máy. Anh phải nhanh chóng di chuyển xe, mang đi sửa vì không thể nổ máy. Hàng sửa xe máy ở gần nhà anh cũng quá tải vì rất nhiều xe bị chết máy do mưa ngập.

Mưa lớn còn kéo dài với trọng tâm mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc. Dự báo, từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.