Thót tim xe tải chở cống bi chất cao như 'núi', không chằng buộc

  • Thứ hai, 13/10/2025 16:14 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Chiếc xe tải chở cống bi dạng trụ rất cao nhưng không chằng buộc, chạy trên Quốc lộ 1A ở Quảng Ngãi khiến người đi đường khiếp vía.

Ngày 13/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Đ.V.L. (SN 1987, trú xã Mộ Đức, Quảng Ngãi), tài xế lái xe tải chở cống bi nhưng không chằng buộc.

Qua buổi làm việc, L. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập hồ sơ xử phạt tài xế này với số tiền 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thot tim xe tai, cho cong bi, chat cao nhu nui anh 1

Xe tải chở cống bi nhưng không chằng buộc. Ảnh: C.A.

Trước đó, ngày 10/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận video, hình ảnh ghi lại cảnh một ôtô tải loại có cần cẩu mang BKS 76C-04057 chở cống bi dạng trụ rất cao, không chằng buộc, chạy trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Mộ Đức.

Hình ảnh này khiến ai đi đường hay xem được trên mạng xã hội đều thót tim; bởi chỉ cần một cú phanh gấp hay ổ gà nhỏ, toàn bộ khối bêtông hàng tấn có thể đổ xuống đường, gây hậu quả khôn lường.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định Đ.V.L. chính là tài xế có hành vi chở cống bi không chằng buộc khiến người đi đường khiếp vía.

Thanh Ba/VTC News

