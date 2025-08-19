Thử 7 cách đối phó sếp độc hại

|
1. Sếp thân thiện quá mức: Một số sếp thích làm bạn thân với nhân viên, hay rủ đi chơi, buôn chuyện, dùng quyền lực để tạo nhóm thân cận và gây chia rẽ. Cách đối xử thiếu công bằng này dễ khiến nhân viên bất mãn. Để đối phó với kiểu sếp này, bạn cần học cách đặt ra ranh giới rõ ràng. Đừng để vị trí của họ làm bạn khó xử. Bằng cách chủ động thiết lập ranh giới, bạn sẽ nắm quyền kiểm soát tình huống. Chẳng hạn, bạn vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với sếp trong giờ làm, nhưng thẳng thắn từ chối những lời mời đi chơi sau giờ. Ảnh: Phương Lâm.
|
2. Sếp để ý tiểu tiết: Sếp kiểu này thường soi xét những việc nhỏ nhặt nhất, từ việc bạn dùng kẹp giấy thay vì ghim tài liệu, cho đến việc vứt bỏ bút của bạn để thay bằng loại bút họ cho là chuẩn. Sự giám sát liên tục không chỉ gây ức chế mà còn khiến nhân viên cảm thấy nản lòng và thiếu tự tin. Để làm việc hiệu quả với kiểu sếp này, hãy chứng minh bạn là một nhân viên kỷ luật, có năng lực và luôn chủ động giao tiếp. Người quản lý tiểu tiết thường hài lòng nhất khi công việc được thực hiện đúng theo cách họ mong muốn. Ảnh: Phương Lâm.
|
3. Sếp chuyên áp đặt: Đây là kiểu người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để duy trì quyền lực và củng cố cái tôi cá nhân. Họ thường coi nhân viên như những kẻ dưới trướng, sẵn sàng ép buộc và đe dọa để đạt được mục đích. Cách đối phó là trình bày ý tưởng sao cho sếp có thể nhận một phần công lao. Bằng cách đó, họ vẫn cảm thấy mình được tôn trọng mà không cần phải gạt bỏ ý tưởng của bạn. Quan trọng hơn, bạn cần học cách quản lý cảm xúc và nhận thức rõ bản thân để biết khi nào nên tranh luận và khi nào nên im lặng. Điều này sẽ giúp bạn tránh những xung đột không đáng có và tồn tại lâu dài trong môi trường làm việc. Ảnh: Phương Lâm.
|
4. Sếp thiếu năng lực: Nhiều người từng gặp phải kiểu sếp được thăng chức hoặc tuyển dụng vội vàng, khiến họ phải đảm nhận một vị trí vượt quá năng lực. Họ không hẳn là kém cỏi, nhưng lại thiếu kinh nghiệm và kỹ năng so với những nhân viên cấp dưới đã làm việc lâu năm. Nếu bạn đang cảm thấy bực bội với một người sếp như vậy, có thể là do bạn sở hữu kinh nghiệm mà họ không có. Thay vì đối đầu, bạn hãy gạt bỏ cái tôi cá nhân và chủ động chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình một cách tế nhị, không tỏ thái độ lên mặt. Khi bạn cung cấp những thông tin cần thiết để họ phát triển, bạn sẽ giúp sếp khắc phục thiếu sót, đồng thời xây dựng được mối quan hệ tin cậy. Ảnh: Phương Lâm.
|
5. Sếp cứng nhắc: Kiểu sếp này thường ít khi giao tiếp, chỉ nhìn vào bảng số liệu để đánh giá giá trị của từng nhân viên. Để đối phó hiệu quả với kiểu sếp này, bạn cần hiểu cách giao tiếp của họ. Khi có một ý tưởng, hãy chuẩn bị sẵn các số liệu cụ thể để thuyết phục. Tương tự, nếu muốn chứng minh giá trị bản thân, hãy trình bày bằng những con số mà sếp quan tâm. Sau khi tạo được lòng tin bằng những con số, bạn có thể đưa họ ra khỏi vùng an toàn bằng cách lên lịch cuộc họp trực tiếp, hoặc thỉnh thoảng gõ cửa để trao đổi thay vì chỉ gửi email. Ảnh: Pexels.
|
6. Sếp viển vông: Kiểu sếp này thường có tầm nhìn và đầy ắp ý tưởng mới. Nhưng cũng chính sự bay bổng đó lại trở thành rủi ro lớn khi bắt tay vào thực hiện. Ví dụ, bạn chuẩn bị hiện thực hóa ý tưởng của họ, họ lại nghĩ về một dự án mới và bỏ mặc bạn tự xoay xở. Cách tốt nhất là đảo ngược quy trình tư duy của họ. Hãy đặt thật nhiều câu hỏi chi tiết để buộc họ phải suy nghĩ một cách thực tế, từ đó đối diện với những trở ngại tiềm ẩn. Điều quan trọng là không bác bỏ trực tiếp ý tưởng của sếp, thay vào đó, hãy tập trung vào việc làm thế nào để hiện thực kế hoạch đó. Ảnh: Phương Lâm.
|
7. Sếp đánh trống bỏ dùi: Đây là kiểu sếp chỉ xuất hiện khi có vấn đề. Họ lao tới, tạo ra một mớ hỗn độn, đưa ra lời khuyên sáo rỗng, sau đó vội vã rời đi, bỏ mặc cấp dưới tự giải quyết hậu quả. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn làm suy giảm tinh thần và sự gắn kết của đội ngũ. Cách tốt nhất là cả nhóm nên ngồi lại và thẳng thắn trao đổi với sếp về cách tiếp cận của họ. Thay vì chỉ trích, hãy giải thích rằng cách làm việc đột ngột của họ đang gây khó khăn cho mọi người và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Sau đó, cả nhóm nên đề xuất cách làm việc tốt hơn, ví dụ như dành thời gian lắng nghe ý kiến của cả nhóm trước khi đưa ra quyết định. Ảnh: Pexels.
