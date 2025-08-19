Thử 7 cách đối phó sếp độc hại

3. Sếp chuyên áp đặt: Đây là kiểu người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để duy trì quyền lực và củng cố cái tôi cá nhân. Họ thường coi nhân viên như những kẻ dưới trướng, sẵn sàng ép buộc và đe dọa để đạt được mục đích. Cách đối phó là trình bày ý tưởng sao cho sếp có thể nhận một phần công lao. Bằng cách đó, họ vẫn cảm thấy mình được tôn trọng mà không cần phải gạt bỏ ý tưởng của bạn. Quan trọng hơn, bạn cần học cách quản lý cảm xúc và nhận thức rõ bản thân để biết khi nào nên tranh luận và khi nào nên im lặng. Điều này sẽ giúp bạn tránh những xung đột không đáng có và tồn tại lâu dài trong môi trường làm việc. Ảnh: Phương Lâm.