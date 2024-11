Thủ đoạn của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ

Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh) phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.

Thoạt nhìn bề ngoài, bọn chúng hoạt động riêng lẻ, nhưng thực tế lại liên kết tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Yên, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngọc Tuấn Anh (SN 1997) và Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng ngụ huyện Yên Lập, Phú Thọ) về hành vi rửa tiền.

Đối với Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) về hành vi thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, cùng ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phú Yên (hàng trên, trái) và đồng bọn bị bắt giữ.

Qua điều tra đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Yên đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Kim Anh, Dương Trọng Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Huỳnh Thị Kim Hy, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Tô Hoàng Nam, Huỳnh Nhật Cường với số tiền từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản để bán cho Nghĩa với số tiền từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản, hưởng lợi 25 triệu đồng.

Sau khi mua được 64 tài khoản, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, hưởng lợi 12,6 triệu đồng. Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị Công an phát hiện.

Đáng lưu ý, để né tránh hoạt động điều tra của lực lượng Công an, Yên yêu cầu Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản không cho người khác sử dụng; các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản trả cho họ.

Trong ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút tổng số tiền trên 2.9 tỷ đồng giao cho Nghĩa. Trong đó, Phạm Minh Đức rút số tiền 42,6 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh rút 31,05 triệu đồng. Đức và Hạnh đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền trên mà không đưa cho Nghĩa.

Ngoài ra, Nghĩa và Yên thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng của 10 nạn nhân. Trong tổng số tiền chiếm đoạt của 10 nạn nhân, có hơn 6,9 tỷ đồng được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử USDT cho đối tượng người Trung Quốc tên Hùng, trong đó Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch tổng cộng hơn 4 tỷ đồng để mua 174.140 USD T, Hoa thực hiện 23 giao dịch tổng cộng hơn 2,9 tỷ đồng để mua 122.344 USD T từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương.

Để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, Phương đã thực hiện hành vi thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác, trong đó Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương. Trong quá trình mua tiền điện tử, ngày 27/4/2023, Vương Thị Thanh Hoa chuyển nhầm số tiền hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Thư không trả lại và đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền hơn 130 triệu đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản của các đối tượng bất hợp pháp trên và phong tỏa 12 tài khoản với số tiền trên một tỷ đồng.