Thủ đoạn 'luộc' vàng trôi nổi của cựu Tổng giám đốc SJC và đồng phạm

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị can do có những vi phạm về chính sách quản lý vàng miếng của Nhà nước.

Theo đó, bị can Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, gọi tắt là Công ty Vàng SJC) và 4 bị can liên quan cùng bị truy tố về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cáo trạng xác định khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Công ty Vàng SJC phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và phải chịu sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.

Ngân hàng Nhà nước vì thế đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên thực hiện việc giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm: tổ nấu vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri.

Bà Lê Thúy Hằng.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, bị can Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) đã bàn bạc, thống nhất với Lê Thúy Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định.

Bị cáo Hằng chịu trách nhiệm cung cấp nguồn vàng nguyên liệu đưa cho bị can Phát. Sau đó, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng SJC liên hệ 2 tiệm vàng ở TP.HCM mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu, rồi đưa lại cho bị can Phát.

Cáo buộc thể hiện, trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh (nhân viên) để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu.

Khi Tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN, thì bị can Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Sau đó, các bị can thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng… Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về, thì bị can Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho Phát.

Lê Thúy Hằng lúc này nhận lại vàng từ Phát và bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP.HCM và một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty Vàng SJC - Chi nhánh Hải Phòng).