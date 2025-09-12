Thủ đoạn quảng cáo gian dối của cơ sở thẩm mỹ 'chui' Ho.pital SW

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân về tội "Lừa dối khách hàng" tại Cơ sở Ho.pital SW (địa chỉ: 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TP.HCM).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện Cơ sở Ho.pital SW do Nguyễn Thị Hường (SN 1993; cư trú khu dân cư Citiland, phường Gò Vấp, TP.HCM) làm chủ hoạt động "chui". Cơ sở Ho.pital SW chuyên hút mỡ, tiêm filler, dù đã nhiều lần bị xử lý, yêu cầu ngưng hoạt động, nhưng chủ cơ sở vẫn bất chấp, tiếp tục hoạt động một cách tinh vi.

Thượng úy Trần Hồng Quân, Cán bộ Đội 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cho biết cơ sở này chỉ nhận khách đặt lịch qua mạng xã hội, không tiếp nhận trực tiếp. Bên ngoài cơ sở hầu như luôn đóng cửa, chỉ mở khi đón khách, khiến quá trình tiếp cận, điều tra gặp không ít khó khăn.

"Khách hàng muốn hút mỡ, thẩm mỹ giá rẻ thường không muốn tiết lộ thông tin của mình nên quá trình điều tra, Cơ quan Công an cũng gặp không ít khó khăn trong công tác thu thập thông tin bị hại, nhưng là khó chứ không phải là không làm được. Chúng tôi đảm bảo bí mật danh tính cho các khách hàng khi trình báo", Thượng úy Trần Hồng Quân cho biết.

Công an khám xét, thu thập tài liệu tại cơ sở Ho.pital SW.

Theo Trung tá, Điều tra viên Nguyễn Lương Y, các bị can đã mua lại các trang Fanpage có sẵn lượng tương tác lớn, sau đó đổi tên thành trang Fanpage của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng nhằm mạo danh các bác sĩ này để quảng cáo về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cho cơ sở. Công an đã xác định được khoảng 30 Fanpage giả mạo được các bị can sử dụng để quảng cáo nhằm lôi kéo khách hàng.

"Chúng tôi phát hiện một thủ đoạn mới: các đối tượng dàn dựng, tạo lập các video về phẫu thuật hút mỡ bằng phương thức là xay nhuyễn bí đỏ và đu đủ để tạo chất mỡ giả và quay clip quảng cáo về các hoạt động hút mỡ. Thực tế hoàn toàn là dàn dựng, không có người thật, việc thật. Cơ sở này thuê các sinh viên y khoa thực tập, chưa có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ để trực tiếp hút mỡ cho khách. Đây là hành vi bị cấm trong lĩnh vực y tế", Trung tá Nguyễn Lương Y thông tin.

Toàn bộ vật tư y tế tại Cơ sở Ho.pital SW đều không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ cao gây biến chứng và tai nạn y tế cho khách hàng. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người: Nguyễn Thị Hường; Nguyễn Minh Khải; Dương Tấn Long về tội "Lừa dối khách hàng", sau đó mở rộng điều tra để tiếp tục xác định, làm rõ các đối tượng còn lại.

Mạo danh bác sĩ nổi tiếng, thuê người đóng giả người đến hút mỡ

Dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Nguyễn Minh Khải (SN 1993, cư trú phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) vẫn được đối tượng Nguyễn Thị Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Nguyễn Minh Khải thừa nhận chỉ đang trong quá trình học, thực hành để lấy chứng chỉ hành nghề thẩm mỹ. Khải khai được bà Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ từ tháng 4. Khải được trả công 8%/ca (tương đương khoảng 800.000 đồng).

Quá trình làm việc, Khải "nhập vai" một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tên Long và được quảng cáo là "Trưởng khoa của Bệnh viện Chợ Rẫy", "Giám đốc Bệnh viện Asia"… để thu hút khách hàng. Nhiều khách hàng vẫn tin người đeo khẩu trang kia là bác sĩ thật, mà không ngờ đó là bác sĩ Long giả mạo.

"Tôi nghĩ nếu có bị phát hiện, xử lý thì cũng chỉ bị phạt vi phạm hành chính, chứ không nghĩ sẽ bị xử lý hình sự như thế này. Nếu biết hậu quả nặng nề thế này thì có được thuê tiền tỷ, tôi cũng không bao giờ dám làm", Khải khai nhận.

Cơ sở Ho.pital mặc dù không hề được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Nguyễn Thị Hường vẫn chỉ đạo cơ sở thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể từ tháng 1/2025 đến nay cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng .

Chủ cơ sở đã chỉ đạo đối tượng Dương Tấn Long (nhân viên Marketing) đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ chuyên gia đang cộng tác với cơ sở; thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ; làm giả mỡ người sau khi hút để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Vụ án hiện được tiếp tục điều tra, mở rộng. Những ai đã thực hiện dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại Cơ sở Ho.pital SW thì nhanh chóng liên hệ đến Cơ quan Công an (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) để cung cấp thông tin về những dịch vụ mình đã thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi và những bồi thường, thiệt hại được ghi nhận. Cơ quan CSĐT sẽ đảm bảo tuyệt đối việc giữ bí mật thông tin và cuộc sống đời tư của khách hàng.