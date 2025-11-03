Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo tiền ảo 10.000 tỷ đồng

  • Thứ hai, 3/11/2025 21:57 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Lợi dụng mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, Nguyễn Đắc Hưng đã lôi kéo gần 40 nghìn người đầu tư tiền ảo, rồi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án liên quan đến đồng tiền ảo Heliwin, về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Nguyen Dac Hung Lao Cai anh 1

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đắc Hưng (áo đen ở giữa).

Trước đó, vào tháng 6, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị tại địa bàn để vận động người dân đầu tư vào “đồng tiền ảo” không tồn tại trên thị trường. Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ triển khai 6 tổ công tác đồng loạt phá án tại nhiều địa phương như Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai...

Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây huy động vốn trái phép qua hình thức đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin. Đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Kết quả, cơ quan Công an đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu, đồng thời phong tỏa tài khoản, tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 13 bị can đầu tiên. Đến nay, tổng số bị can trong vụ án đã nâng lên 25 người. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, trú tại phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 9/2023, Nguyễn Đắc Hưng tạo lập đồng tiền ảo Heliwin - một loại tiền không được pháp luật công nhận, mạo danh đồng Heli của Đức. Hưng xây dựng các website và ứng dụng điện tử để kêu gọi người dân đầu tư theo mô hình biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước hoặc mua bán nội bộ để hưởng hoa hồng. Khi đạt đến một mức nhất định, Hưng cho đánh sập hệ thống, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Với các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo ra hệ sinh thái với số lượng người tham gia khoảng 39.682 khách hàng; đầu tư với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 780 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.Công an tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức đầu tư tài chính, kinh doanh đa cấp trá hình; đặc biệt là các lời mời gọi “đầu tư tiền kỹ thuật số, lợi nhuận khủng” để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/thu-doan-tinh-vi-cua-doi-tuong-cam-dau-duong-day-lua-dao-tien-ao-10000-ty-dong-post1793122.tpo

Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguyễn Đắc Hưng Lào Cai Tiền mã hóa Kinh doanh đa cấp Nguyễn Đắc Hưng Công an Lào Cai

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

8 doi tuong 'bien' nha nghi thanh noi 'bay lac' nhieu lan o TP.HCM hinh anh

8 đối tượng 'biến' nhà nghỉ thành nơi 'bay lắc' nhiều lần ở TP.HCM

4 giờ trước 18:11 3/11/2025

0

Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) lập hồ sơ vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại địa bàn xã, bắt giữ khẩn cấp 8 đối tượng, sau đó chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục điều tra và khởi tố.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý