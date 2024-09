Thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm dùng ma túy hại người

Để trả thù tình, nhóm đối tượng đã không từ thủ đoạn, cài ma túy hòng đẩy các nạn nhân vào vòng lao lý, song chính kẻ chủ mưu lại phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Ngày 21/8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận thông tin của Công an phường Phúc Đồng về tin báo "trong cốp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH để dưới hầm của một chung cư trên địa bàn phường Phúc Đồng, có chứa chất ma túy...".

Từ gói ma túy trong cốp xe

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phúc Đồng phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên đã tiến hành xác minh và xác định chiếc xe máy trên là của anh L. (SN 2000, trú tại Long Biên, Hà Nội), huấn luyện viên một cơ sở tập gym trên địa bàn.

Khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã đưa anh L. xuống kiểm tra chiếc xe và qua kiểm tra đã phát hiện trong cốp xe có 2 túi nylon đựng tinh thể màu trắng được giám định là ma túy (Ketamine) có trọng lượng 1,162 gam; 1 túi nylon đựng 2 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp (MDMA) với trọng lượng 0,971 gam, cùng 1 túi nylon đựng chất bột màu cam có khối lượng 0,734 gam.

Bất ngờ trước sự việc, anh L. đã bị hoảng loạn. Trước một số biểu hiện của anh L. cùng kết quả xét nghiệm âm tính với chất ma túy, các trinh sát đặt nghi vấn có thể anh L. bị đổ oan.

4 đối tượng liên quan vụ việc bị bắt giữ.

Trước tính chất phức tạp, có dấu hiệu của việc vu khống cho người khác, chỉ huy Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an quận tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất với phương châm không bỏ lọt kẻ gian, không làm oan người vô tội.

Kế hoạch dùng ma túy hại người

Từ lời khai của anh L. về mối quan hệ tình cảm với chị H. (SN 1998, trú tại Quảng Ninh), các trinh sát lần theo dấu vết này để điều tra và được biết trước đó, chị H. có quan hệ tình cảm với người một đàn ông đã có gia đình tên là Nguyễn Văn Linh (SN 1992, HKTT tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Đến tháng 7/2024, chị H. bỏ đi sinh sống với anh L. Từ ngày ở cùng với chị H., anh L. luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Ngay cả gia đình bố mẹ anh L. ở Hưng Yên cũng bị dán giấy đe dọa khiến gia đình rất hoang mang, lo lắng.

Nắm được lượng thông tin trên kết hợp với rà soát các loại đối tượng nghi vấn liên quan vụ việc, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên phát hiện một người đàn ông nghi vấn, thường xuyên xuất hiện ở khu vực nơi anh L. sinh sống. Sau khi xác minh và triệu tập, người đàn ông trên cho biết được Nguyễn Đức Hòa (SN 1990, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) thuê theo dõi anh L.

Sau khi bị Công an quận Long Biên triệu tập, Nguyễn Đức Hòa khai nhóm của Hòa và Công được Nguyễn Văn Linh thuê tìm và theo dõi chị H. Sau khi biết chị H. đang ở cùng anh L. ở quận Long Biên, Hòa đã lập nhóm gồm Linh, Công và 3 nhân viên của Hòa thông báo kết quả theo dõi.

Sau nhiều lần định “xử” anh L. nhưng bất thành, đến tối 21/8, Công gợi ý cho Linh cách giải quyết là dùng ma tuý để vào cốp xe máy của anh L, đổ tội cho anh L. liên quan đến ma túy. Ngoài ra, Công còn nhờ Linh mua cho 1 chỉ ketamine để sử dụng…

Qua điều tra, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên xác định người báo tin cho lực lượng Công an là chị L. (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị L. sau khi được triệu tập cho biết đã được Tạ Thị Thương (SN 1994, trú tại Hòa Bình, vợ của Linh) nhờ báo tin cho cơ quan Công an. Sau khi gây án, vợ chồng Linh và Thương đi Hòa Bình, Nam Định rồi lên Lào Cai; các đối tượng còn lại cũng bỏ trốn...

Nỗ lực tập trung truy xét, đến ngày 25/8, Công an quận Long Biên đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Thành Công, Nguyễn Văn Linh, Triệu Quang Anh (SN 1988, hiện ở thôn Đầm Đa, xã Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) và Tạ Thị Thương khi các đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai.

Nguyễn Văn Linh khai nhận đã mua 1 chỉ ketamine gửi cho Công để giã nhỏ, trộn với thuốc tây giả là ma túy, hòng gài bẫy anh L. Khi Linh, Thương, Quang Anh và Công gặp nhau, phát hiện gói ma túy "thuốc tây" là giả, sợ không đủ liều lượng để cho anh L. phải đối diện với pháp luật, nên Quang Anh và Linh thống nhất mua thêm 2 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy, loại nước vui bỏ vào cốp xe của anh L. Tuy nhiên, mưu kế của nhóm đối tượng này đã không qua mắt được lực lượng công an.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã bắt giữ 4 đối tượng. Trong đó, Linh và Công bị bắt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống"; Quang Anh về hành vi "Mua bán trái phép ma túy" và "Vu khống"; Thương về hành vi "Vu khống".