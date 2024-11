Thu giữ gần 900 linh kiện súng trong xưởng cơ khí Glotech

Sau thời gian cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, theo dõi một đối tượng có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ, vận chuyển súng săn trái phép, vào hồi 14h30 ngày 1/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an xã Thượng Đình, huyện Phú Bình tiến hành kiểm tra ôtô nhãn hiệu Hyundai Elantra của N.T.H, SN 1990, trú tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp ôtô có 69 nòng súng bắn đạn hơi khí nén. Quá trình làm việc tại nhà, H. tự nguyện giao nộp nhiều vật dụng khác có liên quan đang cất giấu gồm: 1 khẩu súng hơi khí nén, 176 nòng súng, 480 chi tiết các linh kiện chế tạo súng, 5 hộp đạn chì và 17 viên đạn thể thao và nhiều thiết bị (ống ngắm, khung súng, ốp súng, tay cầm), vật dụng có liên quan đến việc chế tạo súng bắn khí nén.

Một khẩu súng hoàn thiện do N.T.H lắp ráp.

H. khai nhận do có ý định chế tạo, sản xuất súng hơi khí nén tự chế (súng PCP) để bán kiếm lời, đã tham gia vào các hội, nhóm kín trên mạng xã hội để trao đổi thông tin liên quan đến mua bán súng hơi tự chế PCP.

Từ tháng 1/2024, H. đã đặt mua các linh kiện lắp ráp súng; thuê một xưởng cơ khí để chế tạo nòng súng. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra xưởng cơ khí Glotech thuộc địa phận xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do L.V.H, SN 1992, trú tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên làm chủ, phát hiện tại đây có 885 chi tiết là linh kiện để lắp ráp súng tự chế.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ toàn bộ tang vật và bàn giao cho Công an huyện Phú Bình tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

