Thu giữ hơn 5.000 sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc 'trôi nổi'

Lực lượng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội chủ trì, phối hợp đội QLTT số 8 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra, thu giữ số lượng mỹ phẩm lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sáng 1/6, chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Hà Nội cho biết thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và lãnh đạo CATP Hà Nội, sau thời gian nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Hà Nội (tổ địa bàn huyện Gia Lâm) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 (huyện Gia Lâm) thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Công an xã Yên Thường tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh tại địa chỉ Trường mầm non xã Yên Thường (cũ), thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, trực thuộc CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA (có trụ sở chính tại nhà số 2, ngách 80/1, thôn Lại Hoàng).

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả kiểm tra ghi nhận: Tại Công ty TNHH dược mỹ phẩm Ngân Korea đang kinh doanh 5.400 sản phẩm hàng hoá là mỹ phẩm (thường được giới thiệu là mỹ phẩm dưỡng da, tảy tế bào da chết nước gạo Hàn Quốc) không có hóa đơn chứng từ kèm theo, là hàng hóa nhập lậu.

Trong đó có 2.520 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant rice ampoule, 80ml/lọ, Made in Korea và 2.880 lọ sản phẩm dưỡng da Dr.Melaxin Peel Shot exfoliant black rice ampoule, 80ml/lọ, Made in Korea. Tổng trị giá hàng hoá theo giá niêm yết là hơn 2,1 tỷ đồng .

Lực lượng CSKT kiểm tra số sản phẩm thu giữ.

Đại diện Công ty trình bày mua toàn bộ số mỹ phẩm Hàn Quốc trên trôi nổi trên thị trường không có hoá đơn, chứng từ kèm theo. Đáng chú ý, địa điểm kinh doanh của công ty kinh doanh tại địa chỉ mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định.

Thông tin với PV ANTĐ, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Hà Nội cho biết thực hiện hành vi gian lận, các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc này đã đối phó tinh vi, là thuê địa điểm tập kết hàng ở xa khu dân cư và kinh doanh sản phẩm "trôi nổi" với hàng hóa hợp pháp, nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Số hàng ước tính trị giá trên 2 tỷ đồng .

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan QLTT để xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm, hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ việc này", chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường CATP Hà Nội nêu rõ.