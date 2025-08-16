Thu hồi giấy đăng ký lưu hành 2 loại thuốc tránh thai quen thuộc

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc tránh thai Naceptiv, Night Happy.

Thuốc tránh thai Night Happy. Ảnh chụp màn hình.

Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-QLD về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đối với 2 loại thuốc tránh thai đường uống do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà đăng ký và sản xuất.

Doanh nghiệp trên này có trụ sở tại số 415, đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm:

Naceptiv : viên nén bao phim, thành phần Ethinylestradiol 0,03 mg; Levonorgestrel 0,125 mg; Sắt (II) Fumarate 75 mg. Số đăng ký 893110923624 (trước đây là VD-17823-12).

: viên nén bao phim, thành phần Ethinylestradiol 0,03 mg; Levonorgestrel 0,125 mg; Sắt (II) Fumarate 75 mg. Số đăng ký 893110923624 (trước đây là VD-17823-12). Night Happy: viên nén bao phim, thành phần Levonorgestrel 0,125 mg; Ethinylestradiol 0,03 mg; Sắt (II) Fumarate 75 mg. Số đăng ký 893110196824 (trước đây là VD-17825-12).

Lý do thu hồi là cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược cho biết giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở kinh doanh dược và giám đốc cơ sở đăng ký, sản xuất có thuốc nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thuốc được sản xuất trước ngày quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.