Thu hồi hơn 22.000 tỷ đồng tài sản tham nhũng, thất thoát

Sáng 7/10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý III/2024. Theo đó, công tác Thi hành án dân sự đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về việc và về tiền.

Tại họp báo, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý, cho biết công tác thi hành án dân sự (THADS) thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, kết quả THADS về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, qua bước đầu thống kê từ kết quả thi hành án của các địa phương cho thấy, đã thi hành xong hơn 621.568 việc, tăng 45.901 việc (tăng 7,97%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 83,86% (tăng 0,62%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 0,61% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 83,25%.

Về tiền, thi hành xong hơn 117.349 tỷ đồng , tăng hơn 27.843 tỷ đồng (tăng 31,11%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 51,46% (tăng 5,01%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 5,01% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 46,45%. Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc với hơn 22.000 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý thông tin về công tác tư pháp quý III/2024.

Trong công tác trợ giúp pháp lý, trong Quý III, cả nước đã thụ lý 7.013 vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng (trong đó: 4.931 vụ việc bào chữa, 2.082 vụ việc bảo vệ), có 5.035 vụ việc kết thúc (trong đó: 3.452 vụ việc bào chữa, 1.583 vụ việc bảo vệ). Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công là: 1.325 vụ việc (trong đó: 1.054 vụ việc bào chữa, 271 vụ việc bảo vệ).

Về hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để triển khai thực hiện thí điểm trên toàn quốc từ ngày 1/10/2024 tới ngày 30/6/2025, trong đó rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP (từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường, từ 15 ngày xuống còn 9 ngày trong trường hợp cần xác minh).

Hiện nay, Bộ Tư pháp tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8; xây dựng Luật Thi hành án dân sự, đề nghị xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), đề nghị xây dựng Luật Luật sư (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, trong thời gian từ nay đến hết Quý IV/2024, Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức, thi hành các vụ án, vụ việc lớn, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bộ Tư pháp thực hiện kịp thời theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Sổ sức khỏe điện tử và cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên toàn quốc; văn bản số 656/TTG-KSTT ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID từ ngày 1/10/2024 và Quyết định số 1802/QĐ-BTP ngày 30/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID.

Tại buổi họp báo, Bộ Tư pháp đã thông tin về việc tổ chức diễn đàn Kinh doanh và pháp luật năm 2024 và phát động Giải báo chí toàn quốc về ngành tư pháp lần thứ nhất.