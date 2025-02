Thu hồi, tiêu huỷ lô sản phẩm kem thâm nách và khử mùi Cléo

Một lô sản phẩm kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo, hộp 1 tuýp 35 gram của công ty TNHH vẻ đẹp Francia, bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi và tiêu huỷ.

Sản phẩm kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo bị buộc thu hồi và tiêu huỷ. Ảnh: Francia.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sản phẩm bị thu hồi trên toàn quốc là kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo (hộp 1 tuýp 35g), do Công ty TNHH Vẻ đẹp Francia (tầng 1, Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) sản xuất. Lô sản phẩm bị thu hồi có số hiệu 120124, sản xuất ngày 12/01/2024, hạn sử dụng 36 tháng.

Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, chứa Acid salicylic - thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, Sở Y tế An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu tại Saigon Co.op Mart Chu Văn An để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng, do chứa Acid salicylic không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được công bố.

Theo phiếu công bố số được Sở Y tế tỉnh Long An cấp cho sản phẩm này, chất Acid salicylic không có trong thành phần công thức sản phẩm kê khai trên phiếu.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm này.

Các đơn vị tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Vẻ đẹp Francia và chi nhánh phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tiêu hủy toàn bộ lô vi phạm.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TP.HCM và Sở Y tế tỉnh Long An giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy, đồng thời kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm của công ty. Các đơn vị vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.