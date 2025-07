Thủ khoa khối A00 đã có IELTS 8.0

Có thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên, Nguyễn Thái An còn có năng khiếu học tiếng Anh và đã đạt IELTS 8.0.

Thái An đạt điểm tối đa ở 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học. Ảnh: NVCC.

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, thủ khoa các khối truyền thống đã lộ diện. Năm nay, A00 là khối duy nhất có đến 8 đồng thủ khoa, tất cả đều đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn thi.

Là một trong 8 thủ khoa khối A00 toàn quốc năm nay, nhưng Nguyễn Thái An, học sinh lớp 12B1 trường THPT Kim Sơn A (tỉnh Ninh Bình), vẫn khiêm tốn nói rằng em đạt được kết quả này một phần là nhờ may mắn. Bản thân An cũng bất ngờ khi biết mình đạt 30 điểm khối A00.

Chưa từng đạt điểm tối đa khi thi thử

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thái An cho biết trong các kỳ thi thử ở trường, em chưa bao giờ đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học bởi thường sai những lỗi ngớ ngẩn. Do đó, khi làm bài thi chính thức, em không nghĩ mình sẽ hoàn thành trọn vẹn bài thi.

Bất ngờ cũng là điều mà thầy Đinh Cao Thượng, giáo viên chủ nhiệm của An, nói về kết quả thi của học trò.

“Tôi rất vui khi biết tin An là thủ khoa. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, em có gửi lại đáp án để tôi xem lại. Nhìn kết quả môn Toán, tôi đã cảm nhận em làm tốt, các môn khác qua chia sẻ của giáo viên bộ môn cũng có thể đoán được kết quả khả quan. Tuy nhiên, tôi không nghĩ em lại đạt cả ba điểm 10 như vậy”, thầy Thượng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thầy giáo nói thêm rằng lớp 12B1 do thầy chủ nhiệm là lớp tốp đầu của trường, mặt bằng học lực cao. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm trung bình môn Toán của lớp là 8,4; Vật lý là 8,7 và Hóa học là 8,5. Trong tập thể giỏi giang đó, An vẫn luôn là cái tên nổi bật.

Nói về việc học của Thái An, thầy Thượng đánh giá cao tinh thần tự giác, quyết đoán và sự tập trung của học trò. “Bạn ấy có khả năng tự học rất tốt, học là học, giải trí là giải trí, không lẫn lộn. Phụ huynh của em cũng từng chia sẻ em luôn có ý thức phân bổ thời gian học tập một cách hợp lý”.

“Ngay từ khi vào lớp 10, An đã là thủ khoa đầu vào với điểm Toán, Tiếng Anh tuyệt đối, điểm môn Văn 8,25. Em được bầu làm lớp phó học tập, có năng lực tự học rất tốt, luôn nằm trong top đầu các kỳ thi thử của trường”, thầy Thượng nói thêm.

Ngoài thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên, Thái An còn có thành tích nổi bật ở tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 8.0. Em đồng thời đạt 123/150 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giỏi tự nhiên, tiếng Anh cũng giỏi

Xác định theo đuổi Đại học Dược Hà Nội từ năm lớp 11 nhờ được chị gái là bác sĩ truyền cảm hứng, Thái An bắt đầu vạch rõ định hướng học tập cho bản thân và chú trọng nhiều hơn vào môn Hóa.

Thái An quyết tâm học tiếng Anh để phục vụ cho việc học đại học sau này. Ảnh: NVCC.

Song song với việc học trên lớp, An cũng học thêm ngoài trường và tham gia các khóa học trực tuyến. Nữ sinh duy trì thói quen học đều đặn mỗi tối từ 20-23h, mỗi ngày tập trung vào một môn. Thời gian còn lại, em dành cho việc nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Ngoài thế mạnh ở các môn khoa học tự nhiên, An còn đạt IELTS 8.0 nhờ bắt đầu luyện tập từ cuối năm lớp 9. Nữ sinh cũng tiếp xúc với tiếng Anh từ bé thông qua các bộ phim hoạt hình tiếng Anh nên kiến thức được thu nạp theo cách tự nhiên.

"Em học tiếng Anh theo kiểu mưa dầm thấm lâu vì em không có bí quyết gì đặc biệt. Nhờ xem hoạt hình tiếng Anh từ bé nên em thấy học ngoại ngữ cũng khá vui", An nói.

Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy trực tiếp, thầy Thượng cho rằng thành tích của học sinh không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của cả một quá trình đồng hành giữa giáo viên và nhà trường.

“Trường chúng tôi có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và đã xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm. Khóa học sinh này là lứa đầu tiên học chương trình giáo dục phổ thông mới nên gặp không ít khó khăn. Giáo viên phải chủ động tìm kiếm tài liệu, đôi khi cùng học, cùng làm với các em để thích nghi và đạt kết quả tốt”, thầy Thượng cho biết.

Đúc kết từ hành trình dạy học, thầy Thượng chia sẻ nhiều lời khuyên dành cho các học sinh yêu thích môn Toán và các môn tự nhiên. Trước hết, các bạn phải nắm chắc kiến thức, sau đó cần rèn luyện khả năng vận dụng vào thực tiễn.

“Việc học phải đều đặn, thường xuyên, liên tục, không thể học theo kiểu ‘nước đến chân mới nhảy’ như trước đây. Chỉ có như vậy, các em mới đạt được hiệu quả cao nhất”, thầy giáo khuyên.