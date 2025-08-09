'Thủ môn khúc côn cầu hot nhất thế giới' ngày càng gợi cảm

|
Trong bài đăng mới hút gần 60.000 lượt tương tác trên trang cá nhân, Mikayla Demaiter (25 tuổi, Canada) khoe vóc dáng nóng bỏng trong bộ trang phục ôm sát màu đen. "Tôi ở đây để khiến cho bảng tin của bạn trở thành nơi tuyệt vời hơn nữa", Demaiter chú thích bộ hình. Dưới phần bình luận, không khó để thấy hàng nghìn bình luận tán dương vóc dáng, nhan sắc cô gái 25 tuổi.
Trước khi trở thành người mẫu, KOL có hơn 3 triệu người theo dõi hiện tại, Demaiter vốn là cầu thủ khúc côn cầu. Giai đoạn 2017-2019, cô thi đấu cho đội Bluewater Hawks tại giải Provincial Women's Hockey League ở vị trí thủ môn. Với sắc vóc nổi bật, cô thu hút sự chú ý cả bên ngoài sân đấu, được mệnh danh là "nữ hoàng sân băng" hay "nữ thủ môn quyến rũ nhất thế giới".
Tuy nhiên vào năm 19 tuổi, một chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến Demaiter không thể tiếp tục thi đấu, phải giã từ sự nghiệp thể thao. Tận dụng lợi thế nhan sắc, cô chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí. "Khúc côn cầu thân mến, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Tôi bước sang trang mới của cuộc đời và lần đầu tiên bạn không còn là ưu tiên số một. Tôi muốn cảm ơn bạn vì những nơi đã đến cùng nhau và những điều tốt đẹp tôi nhận được", cô ngậm ngùi viết trên trang cá nhân.
Dù tiếc nuối khi không còn có thể thấy "nữ hoàng sân băng" thi đấu, nhiều người hâm mộ ủng hộ, cổ vũ Demaiter khi chuyển hướng sự nghiệp. Thay vì những bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình khi thi đấu, cô gây ấn tượng với những bộ ảnh thời trang, diện đồ gợi cảm khoe hình thể.
Cựu vận động viên hiện là gương mặt yêu thích của nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm Canada. Mỗi bài đăng của cô đều hút hàng chục đến hàng trăm nghìn lượt tương tác, con số đáng mớ ước với nhiều KOL cùng mảng.
Xuất thân là dân thể thao, Demaiter được đánh giá cao với hình ảnh khỏe khoắn song không kém phần gợi cảm. 5 năm qua, cô gái sinh năm 2000 luôn giữ vững phong độ nhan sắc, biến hóa với nhiều phong cách thời trang.
Thành công và theo đuổi hình tượng gợi cảm, Demaiter khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô chưa công khai hẹn hò hay dính tin đồn tình cảm với chàng trai nào.
