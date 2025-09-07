Thủ môn Nguyễn Filip chia sẻ cuộc sống sau 2 năm ở Việt Nam

Sau 2 năm có quốc tịch Việt Nam và trở về thi đấu tại quê hương bố, Nguyễn Filip đang ngày càng khẳng định được năng lực của bản thân.

Thủ môn Nguyễn Filip đăng ảnh bên vợ kỷ niệm 2 năm về Việt Nam sinh sống.

Ngày 7/9, thủ môn Nguyễn Filip chia sẻ loạt ảnh chụp tại Hà Nội cùng chú thích: "2 years in Vietnam" (tạm dịch: 2 năm ở Việt Nam).

Sau hành trình gần 10 năm nỗ lực kể từ năm 2014, Nguyễn Filip chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào năm 2023. Anh cũng trở về Việt Nam sinh sống, thi đấu vào cùng năm.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tạp chí Reflex của CH Czech đầu tháng 9, Nguyễn Filip chia sẻ khi về Việt Nam, ngoài giao thông, ẩm thực, anh cũng phải làm quen lại với tiếng Việt dù mang trong mình một nửa dòng máu này.

Anh cho biết bản thân sử dụng tiếng Anh ở trường từ nhỏ, và không nói tiếng Việt quá nhiều với người thân ở nhà. Anh chỉ thực sự học ngôn ngữ quê hương bố một cách bài bản khi trở về Việt Nam thi đấu.

"Giờ đây, tiếng Việt là thử thách với tôi, nhưng tôi cũng thấy thích thú khi bản thân có thể bắt đầu nói chuyện với ai đó bằng tiếng Việt", anh nói.

Có bố là người Hải Phòng, mẹ là người Czech, Nguyễn Filip là một trong những cầu thủ luôn khát khao được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Anh có kinh nghiệm gần một thập kỷ thi đấu ở châu Âu, từng giành danh hiệu hay nhất Fortuna Liga, giải vô địch quốc gia CH Czech.

Thủ thành sinh năm 1992 gia nhập CLB Công an Hà Nội từ năm 2023 và nhanh chóng hòa nhập, trở thành chốt chặn đáng tin cậy, đồng thời được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng gọi lên tuyển Việt Nam.

Ở trận gặp Malaysia hồi tháng 6, thủ thành Việt kiều thậm chí được ca ngợi như "người Nhện" có nhiều bàn cứu thua cho đội nhà.

Gia đình là chỗ dựa, động lực thi đấu cho thủ môn Nguyễn Filip.

Bên cạnh sự nỗ lực, chăm chỉ trên sân cỏ ngày càng được ghi nhận, Nguyễn Filip cũng dần trở thành cái tên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nam thủ thành hiện có gần 25.000 người theo dõi trên Instagram, 288.000 trên Facebook. Mỗi bài đăng của anh luôn nhận được lượng tương tác lớn từ người theo dõi.

Nguyễn Filip đã về chung một nhà với bà xã Aneta Ngô vào tháng 8/2021, một năm sau khi đón con trai đầu lòng, bé Nguyễn Filip Junior. Aneta cũng là người người CH Czech gốc Việt, bố cô quê Hà Nội.

Cũng trong bài phỏng vấn với Reflex, Nguyễn Filip chia sẻ Aneta là lễ tân ở phòng gym anh thường lui tới. Cả hai thích thú khi phát hiện cùng là con lai, thậm chí bố hai người cùng đến từ miền Bắc Việt Nam. Nhiều điểm chung nhanh chóng khiến cặp đôi trở nên thân thiết rồi tiến tới hẹn hò.

Sau khi về Việt Nam sinh sống, tháng 10/2024, cặp đôi cầu thủ - WAG có thêm bé gái, đặt tên là Mia. Trên trang cá nhân, Nguyễn Filip và bà xã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của gia đình nhỏ.