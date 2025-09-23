Thủ môn tuyển Việt Nam cưới 'chị đẹp' tiếp viên hàng không

Tối 22/9, trên trang Facebook cá nhân, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng chia sẻ bộ ảnh cưới ngọt ngào bên vợ sắp cưới Nguyễn Ngọc Ánh, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp hơn anh một tuổi. "Kết thúc 3 năm danh phận 'Bạn trai'", nam thủ môn viết và gắn thẻ tên bạn gái. Bài viết ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trong từng khung hình, cặp đôi không giấu nổi hạnh phúc. Cả hai cùng dành cho nhau ánh mắt yêu thương và những cử chỉ ngọt ngào.

Trước đó, vào ngày 29/6, Xuân Hoàng đã có màn cầu hôn lãng mạn trên bãi biển Quy Nhơn. "She said Yessss" (Tạm dịch: Cô ấy đồng ý), anh hạnh phúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Trịnh Xuân Hoàng sinh năm 2000, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa và hiện khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa tại V.League 1. Sở hữu chiều cao 1,84 m, phản xạ nhanh cùng khả năng chỉ huy hàng thủ, anh đang dần khẳng định chỗ đứng khi trở thành lựa chọn bắt chính từ mùa giải 2023-2024. Xuân Hoàng từng là thủ môn của U23 Việt Nam và được HLV triệu tập bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Công khai tình cảm từ tháng 10/2023, Xuân Hoàng và Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành cặp đôi "chị em" được chú ý trong làng bóng đá. Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện quan trọng và chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Ngọc Ánh sinh năm 1999, tốt nghiệp Đại học Xây dựng Hà Nội. Hiện tại, cô là tiếp viên hàng không và đồng thời kinh doanh thời trang online. Nhan sắc trong trẻo, gu ăn mặc hiện đại giúp Ngọc Ánh luôn nổi bật, thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.