Thú nghỉ dưỡng xa xỉ của người vừa giàu nhất hành tinh

Larry Ellison, cha đẻ của Oracle - đế chế dữ liệu trăm tỷ USD, vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới. Từ đó, lối du lịch xa hoa, độc bản của ông càng được chú ý.

Larry Ellison chụp ảnh tại nhà riêng ở Palm Springs. Ảnh: Jamel Toppin.

Tỷ phú Larry Ellison vượt Elon Musk, trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản 393 tỷ USD , theo số liệu từ Bloomberg Billionaires Index lúc 10h10 ngày 11/9 (giờ New York).

Khối tài sản khổng lồ ấy nuôi dưỡng một lối sống xa hoa và khác biệt.

Là người ưa đầu tư xa xỉ, Ellison từng gây chấn động khi chi 300 triệu USD mua lại 98% diện tích đảo Lana'i - hòn đảo lớn thứ 6 thuộc Hawaii - vào tháng 6/2012. Từ năm 2020, ông chuyển hẳn đến đây sinh sống, nghỉ dưỡng toàn thời gian, Business Insider đưa tin.

Theo Forbes, Lana’i rộng gần 365 km2, cách bờ biển Maui 13 km, biệt lập, ít đường trải nhựa và không có đèn giao thông. Với Ellison, đó là điểm khởi đầu để ông biến hòn đảo thành một "thiên đường du lịch". Khi ông mua lại, đảo có hai sân golf Koele và Manele (nơi Bill Gates từng tổ chức lễ cưới tại hố golf thứ 17). Sau này, sân Koele đóng cửa và được thay thế bằng công viên giải trí mạo hiểm với đường trượt zipline.

Toàn cảnh hòn đảo nơi Ellison sở hữu 98% diện tích. Ảnh: Haiwaii Ocean Project, Junky Junk.

Ông còn xây dựng spa sang trọng Sensei Retreat, sử dụng nông sản sạch từ Sensei Ag, đồng thời đặt mục tiêu đưa đảo chuyển sang 100% năng lượng tái tạo.

Ngoài Lana'i, Ellison sở hữu danh mục bất động sản trải dài trên nhiều bang của Mỹ. Năm 2022, ông mua khu đất ven biển 8,7 ha ở Manalapan (Florida) với giá 173 triệu USD . Ông còn sở hữu dinh thự trên khu đất 9,1 ha tại Woodside (California). Dinh thự xây dựng, chế tác tỉ mỉ, tái hiện lại vẻ đẹp của một cung điện Nhật Bản, với chi phí lên đến 200 triệu USD . Để giữ nguyên bản sắc, gỗ, ngói và đèn đá đều được nhập trực tiếp từ Nhật.

Khu điền trang theo phong cách Nhật Bản của Ellison ở Woodside, California. Ảnh: BWP MEDIA.

Ông cũng nắm trong tay 12 bất động sản tại Carbon Beach (Malibu, California) - nơi được mệnh danh là "thiên đường của giới siêu giàu". Bên cạnh đó, ông còn sở hữu điền trang bên hồ Tahoe, nơi Ellison tận hưởng sự riêng tư và cảnh quan ngoạn mục của núi non, hồ nước. Đây là chốn ông thường tìm đến đây để tận hưởng sự riêng tư, tránh xa những sự hối hả và guồng quay công việc, cuộc sống kinh doanh, Pressfarm cho biết.

Tỷ phú du ngoạn cùng gia đình và bạn bè tại Malibu. Ảnh: Michel Boutefeu.

Niềm đam mê du thuyền đưa Ellison trở thành nhân vật nổi bật trong cộng đồng thuyền buồm. Siêu du thuyền nổi tiếng nhất của ông là Rising Sun, dài 138 m, do Lürssen (Đức) chế tạo, bàn giao năm 2004.

Con tàu có 5 tầng, sân bóng rổ, hầm rượu, rạp chiếu phim và 9 suite sang trọng cho 18 khách. Để bảo vệ môi trường, Ellison thuê người lái ca nô theo sau vớt bóng rơi khi ông chơi bóng rổ trên boong. Sau này, Rising Sun được bán lại cho ông trùm truyền thông David Geffen, nhưng Ellison vẫn giữ một phần cổ phần.

Du thuyền Rising Sun được bán lại cho ông trùm truyền thông David Geffen. David đã biến du thuyền thành chốn tụ hội của dàn sao Hollywood như Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Bruce Springsteen. Ảnh: Tom van Oossanen.

Sau khi bán một phần Rising Sun, ông tiếp tục đặt đóng Musashi, du thuyền dài 88 m do Feadship chế tạo, đặt tên theo kiếm sĩ huyền thoại Miyamoto Musashi. Musashi sở hữu nội thất tối giản nhưng sang trọng, với không gian mở và những đường nét tinh tế. Du thuyền có phòng gym, spa và nhiều khu vực ăn uống. Vì vậy, đây là một du thuyền hoàn hảo để tiếp đón khách hoặc tận hưởng sự tĩnh lặng trên biển khơi.

Trong bộ sưu tập còn có Katana, du thuyền 75 m của Blohm+Voss chế tạo, nổi bật với hiệu suất cao và nội thất sang trọng, gồm rạp chiếu phim riêng và phòng tập gym. Katana thể hiện niềm đam mê tốc độ lẫn sự xa hoa của Ellison.

Du thuyền Musashi được Feadship (Hà Lan) đóng. Ảnh: Feadship, Boat International.

Đối với một người coi trọng thời gian và sự riêng tư như Ellison, việc sở hữu máy bay riêng là một điều thiết yếu. Ông sở hữu máy bay phản lực Gulfstream G650, một trong những dòng máy bay tư nhân nhanh và sang nhất thế giới. Chiếc máy bay này cho phép ông du lịch khắp thế giới một cách thoải mái và phong cách, dù là vì công việc hay giải trí. Ngoài ra, ông còn sưu tập cả máy bay chiến đấu MiG-29 đã ngừng hoạt động.

Từ bất động sản trải khắp Mỹ, những hòn đảo biệt lập đến du thuyền, máy bay riêng, Larry Ellison cho thấy một lối sống phóng khoáng và hưởng thụ. Đằng sau đó là niềm đam mê du lịch, nghệ thuật, xe hơi, thể thao và cả hoạt động từ thiện - những dấu ấn tô đậm phong cách sống của người giàu nhất hành tinh.