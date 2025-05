Thu nhập 15 triệu/tháng nên thuê ổn định hay cố mua nhà xã hội?

Mức thu nhập 15 triệu/tháng vẫn khiến giấc mơ an cư xa vời với nhiều người. Mua nhà là bài toán đầy cân nhắc về tình trạng gia đình, khả năng chi trả và kế hoạch tài chính phù hợp.

Sinh sống và làm việc ở TP.HCM đã 9 năm, mức thu nhập gần 15 triệu đồng/tháng chỉ vừa đủ để Bảo Châu (27 tuổi) sinh hoạt ở thành phố sôi động bậc nhất cả nước. Châu cho biết công việc thường xuyên yêu cầu luân chuyển giữa các cơ sở mỗi 3-6 tháng nên dù đã đi làm gần 5 năm, cô chưa ổn định chỗ ở nào quá 1 năm. “Tôi chọn ở nhà thuê để dễ chuyển về gần chỗ làm hơn. Mặt khác, với thu nhập chỉ vừa đủ sinh hoạt, giấc mơ mua nhà có lẽ phải gác lại thêm vài năm nữa”, Châu cho biết.

Ở thuê không phải kế hoạch lâu dài

Bảo Châu không phải trường hợp hiếm rơi vào vòng xoáy thu nhập vừa đủ cho mức sống tại thành phố. Với chi phí sinh hoạt ngày càng cao và giá bất động sản vượt quá khả năng tích lũy ban đầu của nhiều người trẻ, việc ưu tiên ở thuê trở thành một lựa chọn thực tế và hợp lý trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Tuy vậy, Châu cho biết ở thuê cũng không phải kế hoạch lâu dài. “Tuy có sự linh hoạt và dễ dàng chuyển đổi nơi ở, nhưng ở thuê cũng gặp nhiều bất cập như không được tự do trang trí, sửa sang nơi ở, chưa kể tình huống giá thuê tăng theo thời gian, phụ thuộc vào chủ nhà. Tôi nghĩ ở thuê chỉ tiện khi còn độc thân, nếu sau này có gia đình, tôi vẫn sẽ cân nhắc để mua nhà”.

Tạm ở thuê khi chưa đủ khả năng tài chính, nhiều người vẫn nhận định đây không phải dự định lâu dài.

Tương tự Bảo Châu, Gia Nghĩa (30 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) cũng suy nghĩ đến việc chắt chiu để sở hữu ngôi nhà cho riêng mình. Anh cho biết: “Hai vợ chồng có kế hoạch sinh con vào năm sau nên việc ở thuê tạm bợ không còn phù hợp nữa. Tiền thuê nhà giống như chi phí một đi không trở lại, không có tài sản tích lũy. Sau khi hỏi ý kiến nội ngoại, tôi nghĩ dù không dư dả nhiều cũng nên mua nhà sớm để ổn định cuộc sống gia đình”.

Anh nhẩm tính, với tổng thu nhập khoảng 27 triệu đồng/tháng, 2 vợ chồng cố gắng cũng có thể tiết kiệm khoảng 5-7 triệu đồng. Cộng thêm tiền dành dụm trước khi cưới, anh có thể trả trước khoảng 35-40% giá trị tài sản. Khoản còn lại vay ngân hàng rồi vợ chồng dành dụm để trả dần, tuy chi phí ban đầu lớn nhưng vợ chồng sẽ có tài sản lâu dài và cuộc sống ổn định hơn.

Theo khảo sát, các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM có giá bán khoảng 25-30 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), giá bán nhà ở xã hội có thể tăng lên mức trên dưới 40 triệu đồng/m2 trong thời gian tới do chi phí đầu tư xây dựng tăng cao, bao gồm giá đất, vật liệu xây dựng và các chi phí liên quan. Các dự án ở đô thị vệ tinh hoặc vùng lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An có giá bán trung bình mềm hơn nhưng cũng ghi nhận đà tăng theo thời gian. Do đó, anh Nghĩa quyết tâm tìm hiểu các dự án sơ cấp sắp hoàn thiện để tránh “chậm chân, mất phần”.

Người thu nhập trung bình thấp làm sao mua nhà?

Theo chuyên gia tài chính cá nhân, mức thu nhập xấp xỉ 15 triệu/tháng không cao, nhưng nếu biết cân đối chi tiêu và đặt ưu tiên tiết kiệm thì vẫn có khả năng mua được nhà. Người dân nên cân nhắc đến tình trạng cá nhân và khả năng tài chính để lựa chọn thời điểm mua nhà phù hợp.

Trường hợp mới ra trường có thu nhập thấp, chưa ổn định thì nên linh hoạt ở thuê, ở trọ vì khoản vay mua nhà mỗi tháng sẽ là áp lực tài chính không nhỏ. Trong giai đoạn này, người trẻ cũng nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh mắc bẫy “lạm phát mức sống” và tích lũy cho tương lai.

Sau khi công việc ổn định với mức thu nhập tăng lên, hay khi đã lập gia đình và có con, việc mua nhà sẽ cần thiết hơn và dễ thực hiện hơn. Người dân có thể cân nhắc mua những dự án căn hộ nhỏ, xa trung tâm nhưng thuận tiện di chuyển, hoặc nhà ở xã hội để giảm áp lực về chi phí dành cho nhà ở. Hiện tại, người thu nhập dưới 15 triệu/tháng cũng là đối tượng nằm trong chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, giúp người dân thu nhập trung bình thấp tiếp cận nhiều cơ hội mua nhà giá tốt và sớm ổn định cuộc sống hơn.

Mục tiêu mua nhà dễ hiện thực hóa hơn nhờ các gói vay hỗ trợ từ ngân hàng.

Bên cạnh đó, các gói vay hỗ trợ mua nhà ở của ngân hàng hiện nay là trợ lực lớn để các gia đình trẻ sớm đạt được ước mơ có nhà riêng. Đơn cử với chương trình cho vay mua nhà ở xã hội của HDBank, ngân hàng hỗ trợ người dân vay mua nhà ở xã hội với gói vay lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán, thời hạn cho vay lên đến 50 năm cùng ân hạn vốn gốc lên đến 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên, giúp giảm áp lực tài chính cho người vay trong giai đoạn đầu của khoản vay.

Đặc biệt, tuỳ theo khả năng tài chính thực tế của mỗi khách hàng, HDBank sẽ tư vấn cho khách hàng các phương án vay, thời hạn chi trả phù hợp nhất. Nhờ đó, mục tiêu sở hữu nhà không còn quá xa vời đối với người có thu nhập trung bình thấp.