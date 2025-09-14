Thu nhập của YouTuber Hoàng Văn Đức trước khi bị khởi tố

Trước khi bị khởi tố vì hành vi trốn thuế, Hoàng Văn Đức nổi tiếng trong giới MMO nhờ loạt video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", đem về nguồn thu nhập khổng lồ.

Viện KSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn quyết định khởi tố Hoàng Văn Đức (SN 1987, quê xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vì hành vi trốn thuế hơn 120 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, Đức đăng tải nhiều video trên YouTube, thu về nguồn thu nhập đáng kể từ tiền quảng cáo. Tuy nhiên, thay vì kê khai minh bạch, Đức sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền, đồng thời không xuất trình đầy đủ chứng từ cần thiết.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Văn Đức (Đức SVM) không chỉ được khán giả trẻ biết đến rộng rãi, mà còn nổi tiếng trong giới MMO (kiếm tiền trực tuyến). Đức từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, Đức chuyển sang sản xuất video phát và kiếm tiền từ YouTube.

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Văn Đức rất nổi tiếng trong giới MMO.

Giai đoạn 2017-2018, khi nền tảng YouTube phổ biến tại Việt Nam và được nhiều người sử dụng, Đức SVM bắt đầu sản xuất các video theo “trend” từ nước ngoài xung quanh chủ đề "chủ tịch giả nghèo".

Đức bắt đầu thuê các diễn viên nghiệp dư, đội ngũ quay phim, viết kịch bản với "giá bình dân" và tối ưu chi phí sản xuất bằng việc thuê cả sàn chung cư tại Hà Nội để vừa làm văn phòng, vừa làm phim trường.

Theo nhiều người trong giới MMO, các sản phẩm YouTube của Đức chủ yếu hướng vào tập khán giả là học sinh cấp 3, sinh viên, người mới tốt nghiệp đại học - những người ưa thích video "drama" và không quá khắt khe về chất lượng điện ảnh.

Việc lựa chọn tập khán giả trên giúp các video của Đức dễ lên xu hướng, không vi phạm chính sách độ tuổi khán giả từ YouTube. Nhờ đó các sản phẩm nhanh chóng thu hút và duy trì lượng người xem khổng lồ.

Trong khi nhiều nhà sáng tạo nội dung thời điểm đó tập trung đầu tư mạnh vào mảng "reup video", khai thác khán giả nước ngoài để hưởng doanh thu quảng cáo cao từ YouTube, hoặc sản xuất các video "lách" dành cho trẻ em, thì Đức vẫn kiên định theo đuổi chủ đề "chủ tịch giả nghèo và cái kết".

"Đức SVM" khoe nút vàng YouTube bên xe ô tô Mercedes-Benz.

Thậm chí, sau dịch Covid-19, Đức còn chuyển hướng về quê ở xã Thường Xuân (Thanh Hóa) để khai thác bối cảnh rừng núi quanh nhà, vừa phù hợp cho dòng video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", vừa giúp Đức mở rộng sang nhiều chủ đề khác.

Từ cuối năm 2023 đến nay, khi nhiều YouTuber chạy theo xu hướng ứng dụng AI để sản xuất video và nhắm tới các thị trường như châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Âu hay Đông Á, thì Đức vẫn kiên trì tập trung vào nhóm khán giả trẻ trong nước.

Gần 10 năm qua, Đức đã sản xuất hàng nghìn video đăng tải trên YouTube. Cùng với thời gian, số lượng kênh và tài khoản người đăng ký trong hệ sinh thái của Đức tăng trưởng mạnh mẽ, tiêu biểu như các kênh: SVM School 1 (có 5,38 triệu tài khoản đăng ký), SVM TV 1 (2,4 triệu tài khoản đăng ký), Đức SVM 1 (1,88 triệu tài khoản đăng ký), Chủ tịch TV (có 1,01 triệu tài khoản đăng ký), SVM Media (402.000 tài khoản đăng ký), SVM Pro (194.000 tài khoản đăng ký).

Nhiều nhân sự từng đầu quân cho Đức chia sẻ, khi quay về quê, Hoàng Văn Đức đầu tư xây dựng cơ ngơi hoành tráng với căn nhà gần 50 tỷ đồng vừa là nơi ở cũng là nơi làm việc, làm phim trường. Dinh thự được cho là của Đức xây dựng xong và được đưa sử dụng từ đầu năm 2025.

Không chỉ xây dựng được căn nhà bế thế, năm 2017, Đức từng được cho là xuống tiền tậu chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive có giá lăn bánh thời điểm đó không dưới 2 tỷ đồng .

Trên thực tế, với hệ sinh thái 4 kênh YouTube có trên 1 triệu tài khoản đăng ký, hoạt động gần 10 năm qua, nguồn thu nhập từ nền tảng do Google quản lý này đem về số tiền cực lớn cho Đức.

Trong vòng 1 năm trở lại đây, lượng view từ các video của Đức có sự sụt giảm nhưng theo số liệu từ trang social blade, thì các kênh trên YouTube vẫn đem về doanh thu cao. Cụ thể, trong 1 năm, kênh Đức SVM 1 có thể thu về thu từ 5.700 USD đến 92.000 USD , kênh Chủ tịch TV doanh thu từ 2.500 đến 40.000USD, kênh SVM TV1 doanh thu từ 18.000 USD đến 281.000 USD và đặc biệt kênh SVM School 1 cho doanh thu từ 26.000 đến 414.000 USD .

Tất nhiên, con số từ social blade chỉ mang tính tương đối và được tính trong vòng 1 năm trở lại đây, còn giai đoạn “đỉnh cao” của Đức SVM là 2017-2022, mỗi video trên kênh luôn có triệu view thì doanh thu còn nhiều hơn nữa.