Thu nhập 'ngoài luồng' của đối tượng có tiền án tội môi giới mại dâm

Tuổi khá cao, làm nghề "xe ôm", nhưng Nguyễn Ngọc Quý lại có biểu hiện chi tiêu khá rủng rỉnh.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an phường Dương Nội (Hà Nội) phát hiện biểu hiện nghi vấn của N. (51 tuổi, trú tại phường Dương Nội). Người này đã ly hôn, không có công ăn việc làm và có nhiều biểu hiện hoạt động bán dâm.

Đi sâu xác minh các mối quan hệ của N, trinh sát hình sự Công an phường Dương Nội phát giác người phụ nữ này "chơi thân" với đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1967, trú tại xã Hòa Xá, Hà Nội). Quý làm nghề "xe ôm" quanh khu vực Dương Nội, có 1 tiền án về tội mội giới mại dâm.

Công an phường Dương Nội đấu tranh với đối tượng Quý.

Nhận định mối quan hệ giữa Quý và N. không đơn thuần là bạn bè bình thường; trinh sát hình sự Công an phường Dương Nội xây dựng kế hoạch điều tra và đúng như phán đoán, ngày 23/9/2025, tổ công tác Công an phường Dương Nội phát hiện bắt quả tang N. đang có hành vi bán dâm tại căn nhà ở khu dịch vụ tổ dân phố Vinh Quang, phường Dương Nội.

Khai thác "nóng", Công an phường Dương Nội làm rõ và bắt giữ Nguyễn Ngọc Quý với vai trò môi giới cho N. bán dâm.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Công an, Quý khai nhận do làm nghề "xe ôm", nên quen biết và biết N là gái bán dâm, nên khi gặp ai có nhu cầu thì Quý sẽ giới thiệu để N. trả công. "Cặp bài trùng" thỏa thuận mỗi lần môi giới, Quý thu của khách 400.000 đồng, trả cho N. 250.000 đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an phường Dương Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quý về hành vi môi giới mại dâm, tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.