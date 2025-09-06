'Thủ phạm' quen mặt gây ngộ độc thực phẩm

Salmonella là một trong bốn nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tiêu chảy trên toàn cầu, cũng là thủ phạm đứng sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở Việt Nam.

Salmonella là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu. Ảnh: Freepik.

Salmonella là 1 trong 4 nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiêu chảy là bệnh phổ biến nhất do thực phẩm không an toàn, có khoảng 550 triệu người mắc bệnh tiêu chảy liên quan đến thực phẩm mỗi năm. Trong đó có 220 triệu trẻ em dưới 5 tuổi. Vi khuẩn Salmonella cũng là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong thời gian qua ở Việt Nam.

Theo bác sĩ Hồ Thị Hồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, bệnh do nhiễm khuẩn Salmonella thường có các triệu chứng được đặc trưng là sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và đôi khi nôn mửa. Các triệu chứng bệnh bắt đầu xuất hiện 6-72 giờ (thường là 12-36 giờ) sau khi ăn phải Salmonella và bệnh thường kéo dài 2-7 ngày.

Các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn Salmonella tương đối nhẹ, đa số người bệnh đều tự hồi phục mà không phải điều trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi, tình trạng mất nước có thể trở nên nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Con người thường bị nhiễm khuẩn Salmonella do ăn phải thực phẩm bị nhiễm Salmonella có nguồn gốc động vật (chủ yếu là trứng, thịt, thịt gia cầm và sữa), một số thực phẩm khác như rau xanh bị ô nhiễm phân, cũng có liên quan đến sự lây truyền của bệnh.

Sự lây truyền từ người sang người cũng có thể xảy ra qua đường phân và miệng. Một số trường hợp khác có thể nhiễm Salmonella khi tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, bao gồm cả vật nuôi trong gia đình (gà, vịt, lợn, bò,…). Những con vật bị nhiễm bệnh này thường không có dấu hiệu bệnh tật.

Để phòng ngộ độc thực phẩm do Salmonella người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo WHO, có 5 chìa khóa để đảm bảo thực phẩm an toàn, phòng ngộ độc thực phẩm, cụ thể:

Giữ vệ sinh

Để riêng thực phẩm sống và chín

Nấu và chế biến đúng cách

Giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn

Sử dụng nước sạch và nguyên liệu an toàn