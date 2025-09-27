'Thủ phủ' công nghệ sinh học ở Mỹ chao đảo vì ông Trump

Chính sách tăng phí visa H-1B do chính quyền ông Trump đưa ra khiến các công ty công nghệ sinh học ở bang Massachusetts gặp khó trong việc tuyển dụng lao động nước ngoài.

Visa H-1B tăng phí khiến nhiều công ty công nghệ sinh học lo ngại sẽ bị tê liệt mạng lưới lao động. Ảnh: Reuters.

12.000 lao động quốc tế đang giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghệ và công nghệ sinh học tại bang Massachusetts (Mỹ), trong đó có hơn 1.000 người làm việc ở thành phố Cambridge.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng phí visa H-1B của chính quyền Tổng thống Trump có nguy cơ làm tê liệt mạng lưới lao động của các công ty khởi nghiệp cho đến những tập đoàn dược phẩm lớn tại Kendall Square - khu vực đặt trụ sở của loạt công ty danh tiếng.

Khó tuyển người vì phí visa tăng

H-1B là loại thị thực tạm thời, cho phép các công ty Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ từ cử nhân trở lên. Mới đây, chính quyền Mỹ đã công bố sẽ tăng phí đối với doanh nghiệp từ 1.000 USD mỗi hồ sơ lên 100.000 USD .

Các chuyên gia trong giới học thuật và công nghiệp cảnh báo động thái này có thể đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế Cambridge - nơi tập trung đến 78% công ty công nghệ sinh học của bang.

Bàn về vấn đề này, bà Maggie O’Toole, Giám đốc điều hành LabCentral, nhấn mạnh rằng Cambridge được coi như trung tâm khoa học đời sống toàn cầu. Nơi này phụ thuộc vào khả năng thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là với các công ty khởi nghiệp.

Hiện nay, các nhà tuyển dụng lớn theo diện visa H-1B tại Cambridge gồm những tập đoàn công nghệ, công nghệ sinh học và các cơ sở đào tạo hàng đầu như Đại học Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts.

Theo giảng viên Đại học Harvard Anne Le Brun, chính sách mới sẽ khiến việc thu hút nhân tài khó khăn hơn, từ đó đe dọa nghiêm trọng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Mỹ.

“Xét về mặt dài hạn, tôi cho rằng điều này sẽ làm suy giảm mạnh R&D. Còn trong thời gian ngắn hạn, thật khó dự đoán mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào”, bà nói với The Crimson.

Các công ty ở Kendall Square sẽ phải trả hàng triệu USD để hỗ trợ phí visa H-1B cho người lao động. Ảnh: Lucy H. Vuong.

Hệ lụy kéo dài

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhận định việc tăng phí thị thực H-1B không chỉ tác động đến những lao động quốc tế mong muốn đến Mỹ làm việc, mà còn kéo theo hệ lụy lớn hơn là mất đi nguồn nhân lực trình độ cao.

Điều này đồng nghĩa với việc mất chuyên môn, sự sáng tạo và giảm năng suất trong hệ sinh thái công nghệ sinh học vốn dựa trên sự hợp tác chặt chẽ.

Giáo sư Michael A. Clemens, chuyên gia kinh tế tại Đại học George Mason, nhấn mạnh tác động của lao động H-1B đối với đổi mới là rất lớn và đã được ghi nhận rõ ràng. Ông cho rằng bằng sáng chế và phát minh thường nảy sinh từ sự hợp tác giữa các tổ chức đa chuyên môn. Sự hiện diện của lao động quốc tế cũng tạo ra nhu cầu cho các dịch vụ khác, từ đó là hình thành hiệu ứng đổi mới nhân rộng do người nhập cư thúc đẩy.

Tuy nhiên, giáo sư Clemens dự báo mức phí mới sẽ khiến visa H-1B gần như bị “xóa sổ”, dù bản thân chương trình này vốn cũng còn nhiều bất cập.

Cùng quan điểm, bà Anne Le Brun cho rằng chương trình H-1B hiện có một “kẽ hở” cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động quốc tế ở vị trí đầu vào với chi phí thấp hơn lao động trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tuy vậy, bà nhận định việc tăng phí không khắc phục được bất cập này mà cần bắt đầu từ việc thực thi nghiêm các quy định hiện hành và xử lý kẽ hở vốn có.

Khoản phí mới không phải là thay đổi duy nhất đối với chương trình H-1B. Mới đây, chính quyền ông Trump đã đệ trình một đề xuất cải tổ hình thức bốc thăm cấp thị thực, nhằm ưu tiên cho những lao động có trình độ cao nhất và được trả lương cao nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng những chính sách mới sẽ làm chậm quá trình tuyển dụng và cản trở đổi mới quan trọng.

“Điều này làm chậm quá trình tuyển dụng, trì hoãn các nghiên cứu quan trọng và hạn chế những góc nhìn đa dạng vốn nuôi dưỡng hệ sinh thái đổi mới. Quan trọng hơn, nó đe dọa sự phát triển của những phát kiến mang tính đột phá", bà Maggie O’Toole nhấn mạnh.