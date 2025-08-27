Thư trúng tuyển đặc biệt

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) mới đây đã đăng tải bộ hình ảnh bộ giấy báo trúng tuyển đại học năm 2025 với chủ đề "khát vọng vươn xa". Bộ giấy báo này bao gồm phần hộp tròn được thiết kế bắt mắt, giấy báo thí sinh trúng tuyển, thẻ sinh viên, dây đeo thẻ và huy hiệu in logo của trường.

Nhà trường cho biết thiết kế bộ giấy báo trúng tuyển năm nay được lấy cảm hứng từ hộp bánh trung thu như một món quà đoàn viên, thay cho lời chào nồng nhiệt của trường gửi đến các tân sinh viên, đánh dấu khoảnh khắc các em chính thức trở thành tân sinh viên.

Ngoài ra, thiết kế phần hộp có hình ảnh cá chép hướng về ánh trăng nổi bật trên nền màu xanh cùng hai câu thơ: "Thắp sáng khát vọng bay xa / Khởi đầu hành trình khai phóng". Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cho biết hình ảnh này tượng trưng cho các sĩ tử vượt vũ môn, đồng thời gợi mở khát vọng chinh phục tri thức, sự bền bỉ trên hành trình học tập, sáng tạo và trưởng thành.

"Chúc mừng các em trở thành tân sinh viên QH-2025 đã đến với VNU-SIS. Như hình ảnh hai cá chép hướng lên mặt trăng - biểu tượng của sự kiên trì, may mắn và khát vọng vươn xa, mong rằng dưới mái trường VNU-SIS, các em sẽ học hỏi, khám phá và trưởng thành để 'cá chép hóa rồng' bằng chính nỗ lực của mình", nhà trường gửi gắm trong bộ giấy báo trúng tuyển.

Chỉ sau 12 giờ đăng tải, bộ giấy báo trúng tuyển của trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 3.000 lượt thích, hơn 600 bình luận và 800 lượt chia sẻ. Không chỉ các tân sinh viên, nhiều sinh viên trường khác cũng dành lời khen cho thiết kế độc đáo, nhiều ý nghĩa chứa đựng trong món quà này.

Các năm trước, trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật cũng từng gây ấn tượng với bộ giấy báo trúng tuyển được thiết kế đẹp mắt và có ý nghĩa cụ thể. Ví dụ, năm 2024, nhà trường thiết kế giấy trúng tuyển với chủ đề Hành trình kiến tạo tương lai, gồm một cuốn sách, bút viết, giấy báo, dây đeo và bao thẻ. Các chi tiết trong ấn phẩm như Khuê Văn Các, Cầu Thê Húc, dòng nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội đường phố… đều mang hàm ý đại diện cho các ngành học tại trường như Thương hiệu, Giải trí, Đô thị, Di sản, Thiết kế sáng tạo, Kiến trúc và thiết kế cảnh quan, Nghệ thuật thị giác.

Năm 2023, bộ giấy báo trúng tuyển của trường lại có chủ đề Hành trình kiến tạo ước mơ, trong đó có thiệp 3D đa diện với từng lớp ý nghĩa, truyền đi thông điệp chào mừng các tân sinh viên đến với trường và cùng viết hành trình kiến tạo ước mơ từ những ngày đầu tiên.

Trước đó, vào năm 2022, khi còn là khoa Các khoa học liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội, trường này cũng từng "gây bão" mạng xã hội khi thiết kế giấy báo trúng tuyển như một tấm bản đồ đi tìm kho báu. Nhà trường cho biết biết ý tưởng được xuất phát từ việc thấu hiểu những khó khăn và trân trọng những cố gắng của các thí sinh, sau khi các em trải qua quá trình học tập và rèn luyện vất vả trước kỳ thi quan trọng.

