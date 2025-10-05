Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Một mình bộ không thể tự sáp nhập trường đại học

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chia sẻ về kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các trường đại học, đồng thời đề cập đến những đơn vị, tổ chức đóng vai trò quan trọng trong công tác này.

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo và trình Chính phủ trong thời gian tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 5/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, phóng viên đặt câu hỏi về định hướng hợp nhất, sắp xếp lại các trường đại học, cũng như cơ cấu ngành nghề, chương trình đào tạo nhằm gắn kết với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết hiện nay, chủ trương sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đây là một chủ trương lớn của Đảng nên sẽ được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt. Thứ trưởng cũng nói thêm rằng việc sắp xếp này tác động đến tâm tư rất nhiều nên triển khai phải rất thận trọng nhưng đồng thời cũng phải khoa học, bài bản, quyết liệt.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, song Bộ GD&ĐT khẳng định việc hệ trọng này không thể một mình bộ tự làm, mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành trung ương và địa phương, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Theo phân công, Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, cùng với đó là đề án chuyển một số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thông tin.

Về việc giải quyết vấn đề đào tạo phải gắn với thực hành yêu cầu của xã hội cũng như của thị trường lao động, ông Lê Tấn Dũng khẳng định đây là điều hiện nay rất đúng với thực tiễn.

Để làm được điều này, Bộ GD&ĐT xác định đề án sắp tới sẽ căn cứ vào 4 yếu tố sau:

Cơ sở, quan điểm nghị quyết của Đảng, nghị quyết Chính phủ.

Chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt.

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới và các vùng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

Từ kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của đất nước, đề án cũng xác định rõ các sứ mệnh của các cơ sở này (giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp), cùng với đó là những nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai công khai, minh bạch, tránh tình trạng xin cho, chạy chọt, tiêu cực.

"Chúng tôi sẽ xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện", Thứ trưởng cho biết thêm, đồng thời nói rằng trong thời gian gần đây, một số thông tin lan truyền không đúng, không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp. Do vậy, ông đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ khi thông tin chưa được kiểm chứng.