Thứ trưởng GD&ĐT: 'Nghị quyết 71 như một cuộc cách mạng mới'

Theo Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, ý nghĩa của Nghị quyết 71 như một cuộc cách mạng mới, được toàn xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục hân hoan đón nhận.

Thứ trưởng GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Ảnh: VGP.

Nội dung trên được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nêu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9.

Ngày 22/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW (Nghị quyết 71) về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo ông Thưởng, không chỉ ngành giáo dục mà cả nước đều hân hoan khi ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.

Đột phá giáo dục bắt đầu từ tư duy, nhận thức, thể chế, với mục tiêu rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cao và mang tính cách mạng, gồm các giai đoạn: 2025-2030, 2030-2045 với 8 nhóm giải pháp mang tính hành động, đột phá và khả thi.

"Ý nghĩa của nghị quyết này như một cuộc cách mạng mới. Đổi mới giáo dục không chỉ là cải cách, chỉnh sửa mà phải có tính đột phá", ông Thưởng cho hay.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đang khẩn trương tham mưu, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 71 trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng cho hay trong phạm vi trách nhiệm của bộ, việc triển khai nghị quyết sẽ gồm sửa đổi các luật liên quan như Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp… để trình Quốc hội trong tháng 10/2025.

Không chỉ riêng Bộ GD&ĐT mà tất cả các cấp, các ngành đều đã được phân công rõ trong Nghị quyết, rõ người, rõ việc, rõ đối tượng triển khai.

Trao đổi thêm về quá trình triển khai, theo thứ trưởng, thuận lợi lớn nhất là nghị quyết được ban hành mang tính hành động cao, có tính cách mạng.

Lần đầu tiên trong Nghị quyết ghi rõ Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, ban ngành bố trí đủ nguồn lực thực hiện từ năm 2025. Đảng uỷ Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các tỉnh, thành phố lựa chọn những nhiệm vụ hoàn thành ngay trong năm học 2025-2026.

Điều này nói lên tính quyết liệt, chỉ đạo, mạnh mẽ, như bộ trưởng GD&ĐT đã nói trong bài phát biểu của mình: Nghị quyết này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới giáo dục và đào tạo, sự trăn trở, mong mỏi và tình cảm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng thời, nghị quyết cũng thể hiện rất rõ từ những mệnh đề, quan điểm, giải pháp, phân công hết sức rõ nét, mang tính hành động, thúc đẩy cao, một cuộc cách mạng mang tính đột phá, chứ không phải là cải cách, chỉnh sửa.

Từ đó, các bộ, ngành Trung ương đến các địa phương cũng phải hành động ở mức độ cao.

Ông Thưởng cũng nhắc lại trong Hội nghị tổng kết năm học của ngành giáo dục, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu phải đổi mới tư duy quản lý, các nhiệm vụ không chỉ là của ngành giáo dục mà phải là của toàn xã hội.

Có như vậy mới là quốc sách hàng đầu, mới là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, mới thay đổi được vận mệnh dân tộc.

"Chúng tôi cho rằng nghị quyết này được toàn xã hội, đặc biệt ngành giáo dục hân hoan đón nhận, thể hiện rõ nhất trách nhiệm của ngành trong việc chủ trì, tham mưu để triển khai nghị quyết với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng", thứ trưởng nhìn nhận.