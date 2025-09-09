Thủ tướng Anh muốn đi xe điện, Land Rover nói 'không'

Jaguar Land Rover khẳng định các tiêu chuẩn an toàn cần thiết chưa thể đáp ứng với xe điện, do đó đội xe phục vụ Thủ tướng Keir Starmer vẫn buộc phải sử dụng động cơ xăng.

Người mua xe thường lo lắng về giá thành đắt đỏ, độ phủ của trạm sạc hay tuổi thọ pin khi cân nhắc chuyển từ xe xăng sang xe điện. Nhưng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, rào cản lớn nhất lại nằm ở khả năng chống bom khi trang bị trên cấu hình động cơ điện.

Dù là người ủng hộ mạnh mẽ quá trình chuyển đổi sang xe điện, Thủ tướng Anh Keir Starmer vẫn chưa có một mẫu xe thuần điện nào do lo ngại khả năng chống bom của loại phương tiện này chưa đáp ứng được yêu cầu an ninh.

Theo Jaguar Land Rover (JLR) – nhà sản xuất ôtô lớn nhất nước Anh, các mẫu Range Rover Sentinel bọc thép dành cho Thủ tướng sẽ tiếp tục sử dụng động cơ xăng trong tương lai gần, bởi xe điện không thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ trước nguy cơ tấn công bằng chất nổ.

Thông tin này xuất hiện trong các tài liệu JLR gửi tới chính phủ Anh trong quá trình tham vấn về quy định thu mua xe điện. Hãng đề nghị loại trừ xe bọc thép khỏi chỉ tiêu "Zero Emission Vehicle mandate" (Quy định về xe không phát thải), vì "không có giải pháp kỹ thuật khả thi để đảm bảo mức an toàn và khả năng chống bom cho xe điện".

Chiếc Audi A8L của đội xe nguyên thủ Anh xuất hiện tại buổi họp với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại London (Anh) vào năm 2024. Các mẫu xe nguyên thủ được trang bị nhiều lớp giáp chuyên dụng, vốn có khối lượng hàng trăm kg.

Xe bọc thép là mảng kinh doanh nhỏ nhưng đem lại lợi nhuận lớn cho các hãng xe. Chúng thường được trang bị kính chống đạn, lớp giáp đặc biệt cùng "chăn chống bom" tại khung gầm, khiến trọng lượng tăng thêm hàng trăm kg. Với xe điện, trọng lượng pin vốn đã lớn, cộng thêm lớp giáp sẽ làm giảm quãng đường di chuyển và kéo dài thời gian sạc, trở thành thách thức kỹ thuật đáng kể.

Dù JLR nêu rõ khó khăn, đối thủ đến từ Đức là BMW lại đi theo hướng khác. Mẫu sedan thuần điện BMW i7 Protection của hãng đã được giới thiệu với lớp giáp đặc biệt ở sàn và trần xe, nhằm chống lại chất nổ đặt dưới đất hoặc các thiết bị bay không người lái (drone) mang bom.

Theo JLR, hiện tại công nghệ "không có giải pháp kỹ thuật khả thi để đảm bảo mức an toàn và khả năng chống bom cho xe điện", đồng thời việc trang bị lớp giáp dày cũng ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành của loại phương tiện này.

Tại Anh, khách hàng chính của JLR cho dòng xe bọc thép chính là chính phủ. Những chiếc Range Rover đặc biệt này được lắp ráp tại nhà máy Solihull, vùng West Midlands, trước khi đưa vào bộ phận Special Vehicle Operations (SVO) để nâng cấp giáp bảo vệ.

Chi tiết kỹ thuật của đội xe Range Rover Sentinel phục vụ Thủ tướng không được công bố nhằm đảm bảo an ninh, nhưng được cho là sử dụng động cơ xăng V8 5.0L, đủ mạnh để giúp xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường khi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, đội xe còn có các mẫu Audi A8L bọc thép, thay thế cho Jaguar XJL sau khi dòng xe này bị khai tử.

Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 8/5, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức xuất hiện trên mẫu xe nguyên thủ mới, chiếc DS N°8 Présidentielle.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn mẫu xe điện DS N°8 Présidentielle là phương tiện di chuyển chính trong các chuyến công du trong nước và quốc tế. Mặc dù ra mắt từ năm 2023, chưa có nguyên thủ quốc gia nào được ghi nhận sử dụng mẫu xe điện BMW i7 Protection để làm phương tiện di chuyển. Trước đó, BMW i7 phiên bản tiêu chuẩn từng được sử dụng làm phương tiện đưa đón nguyên thủ tại APEC 2022 ở Thái Lan.