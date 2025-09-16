'Thuận Khùng', 'Minh Báo Đời' bị bắt: Trả kèo bẩn tràn lan trên TikTok

Lệnh bắt khẩn cấp hai TikToker "Thuận Khùng" và "Minh Báo Đời" của Công an TP.HCM ngày 12/9 là đòn cảnh tỉnh với các nhà sáng tạo nội dung kiếm sống bằng những trận PK bẩn.

Nhảy múa giữa giao lộ, đội quần lót lên đầu, mang bánh kem đập vào mông người lạ... là những thử thách quái gở mà Lương Công Thuận (sinh năm 1998, chủ tải khoản TikTok "Thuận Khùng Báo Đời") và Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992, chủ tài khoản TikTok "Minh Báo Đời Yêu Em", còn gọi là Minh Báo Đời) đưa lên nền tảng chia sẻ video ngắn để câu lượt tương tác.

Không những thu hút đông đảo người xem, cả hai có thể thu về 3-5 triệu đồng ở mỗi lần thực hiện thử thách như vậy. Nhận thấy món hời, Thuận và Nhâm lún sâu vào những màn PK (Player Knockout) với nội dung phản cảm, thô tục.

Văn Nhâm và Công Thuận tại cơ quan Công an TP.HCM. Ảnh: CACC.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát lệnh bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng trên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra nhận định hoạt động của hai thanh niên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt là người xem thuộc độ tuổi thanh thiếu niên.

Trường hợp của "Thuận Khùng" và "Minh Báo Đời" là minh chứng về sự biến tướng của tính năng livestream đối kháng trên TikTok, từ màn ca hát, giao lưu, trò chuyện thông thường dần trở thành hình thức kiếm tiền trên danh dự và lòng tự trọng với những kịch bản câu view rẻ tiền.

Nhan nhản các màn trả kèo bẩn

Tính năng PK Live Match lần đầu tiên xuất hiện trên các ứng dụng phát trực tiếp của Trung Quốc vào năm 2016. Trong đó, các streamer (người phát trực tiếp) cạnh tranh để giành quà tặng thông qua một số kỹ năng giải trí như rap, hát. Các "trận chiến" ngày càng lố lăng hơn khi nhân vật chính bất chấp tạo mọi nội dung để xin tiền.

Tình trạng này cũng xảy ra tương tự trên TikTok Việt Nam. Sự đối kháng giữa người xem hai bên là nguồn cơn dẫn đến loạt hành động quái gở của người "mua vui" để nhận lại vật phẩm ảo vốn được mua bằng tiền thật.

Dạo một vòng nền tảng video ngắn vào bất kỳ khung giờ nào, đặc biệt là thời điểm 19-22h, không khó để người xem bắt gặp cảnh tượng một buổi phát trực tiếp chia đôi màn hình. Cả hai nhân vật ngồi sau camera hò hét, lôi kéo lượt thả tim hoặc donate (quyên tặng).

Màn PK cắt áo lộ khu vực nhạy cảm câu view của tài khoản T.B. Ảnh cắt từ clip.

Thông thường, các màn thách đấu bẩn sẽ khởi động với hình phạt nhẹ nhàng chẳng hạn chống đẩy, uống nước, nhảy hoặc hát một bài. Độ khó tỷ lệ thuận với lượt mắt xem. Càng đông người vào tương tác, nhân vật thắng thế khiêu khích đối thủ bằng thử thách khó nhằn hơn, thậm chí hành động méo mó, lệch chuẩn càng giữ chân người xem.

Trái với những hoạt động gây ảnh hưởng đến người lạ của "Thuận Khùng" và "Minh Báo Đời", tài khoản T.B (với gần 41.400 lượt theo dõi) lôi kéo người xem bằng những trò quái gở nhấn mạnh vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể ngay tại nhà riêng.

Trong một phiên phát trực tiếp hồi tháng 7, thanh niên đưa ra thử thách người thua cắt áo/quần theo vị trí chỉ định. Khi thắng, người này liên tục yêu cầu nhân vật nữ cắt bỏ lớp áo để lộ da thịt.

Để tăng số mắt xem, một số khung phát trực tiếp PK khác cố tình dàn cảnh sập mái nhà khi thực hiện thử thách, đập đầu vào tường, dùng bình nước đập liên tục vào tay đến khi chảy máu, sao đó là màn khóc lóc lôi kéo sự thương hại.

Đáng chú ý, nhiều người xem lại phấn khích trước hành vi lệch chuẩn này. Phần lớn trong số này chi từ vài nghìn đồng cho đến hàng chục triệu đồng để cổ xúy, xúi giục những thử thách "khó nhằn" hơn.

Trả giá bằng mạng sống

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, TikTok là một trong năm nền tảng mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất Việt Nam với 67 triệu người dùng (tính đến tháng 6/2024), tập trung vào nhóm trẻ tuổi.

Thể loại nội dung bẩn như trên dễ dàng thâm nhập vào nhóm người dùng này thông qua thuật toán phân phối nội dung tự động. Cả người xem và người thực hiện đều có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng từ những màn trả kèo từ vô tri cho tới phản cảm, độc hại.

Raphaël Graven tử vong khi đang ngủ trong một buổi phát sóng trên trang web Kick. Ảnh: Instagram.

Ngày 18/8, KOL có tiền sử mắc bệnh tim Raphaël Graven tử vong sau khi phát sóng khoảng 300 giờ liên tục gây rúng động nước Pháp.

Trước đó, Graven thường xuyên bị hai người có sức ảnh hưởng khác là Owen Cenazandotti (26 tuổi, biệt danh Naruto) và Safine Hamadi (23 tuổi, biệt danh Safi) đánh đập, ép ăn, dội chất lỏng bẩn và làm bia đỡ đạn cho trò chơi súng bắn sơn.

Họ được cho đã nhận tiền quyên góp từ khán giả để thực hiện nhiều hành vi cực đoan. Trong phiên trực tiếp tên "XXL" cuối cùng, bộ đếm quyên góp trên màn hình hiện thị nhóm đã thu về hơn 31.000 bảng Anh (gần 42.000 USD ), song Graven phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Các nhà chức trách Pháp thể hiện sự bất bình và yêu cầu ban quản lý nền tảng Kick giải thích cho hành vi man rợ, bạo lực, đồng thời truy tố trách nhiệm pháp lý đối với loại nội dung bất hợp pháp.

Còn tại Việt Nam, khoản 1, điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 nêu rõ việc đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng là vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt hành chính từ 10-20 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 7 năm.

Trong khi đó, về phía nền tảng, Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) từng liệt kê việc "sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng (trend) nhằm phát tán những nội dung giật tít, câu view, bất chấp đó là nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ" là một trong 6 sai phạm của TikTok tại Việt Nam.