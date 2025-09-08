Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Format-Lifestyle

Thực hư bộ ảnh vịt hồng như AI ở An Giang

  • Thứ hai, 8/9/2025 16:19 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Bộ ảnh đàn vịt hồng rực rỡ chạy đồng ở miền Tây gây sốt, đặc biệt khi hàng nghìn con tụ lại thành hình chữ S khiến dân mạng ngỡ là ảnh AI.

Dan vit hong anh 1

Cứ đến tháng 9 hàng năm, bộ ảnh đàn vịt hồng hàng nghìn con bơi thành hình chữ S của nhiếp ảnh gia Huỳnh Đăng Khoa (còn được biết đến với tên gọi Khoa ChauDoc) lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Khoa cho biết bộ ảnh này được anh thực hiện vào tháng 9/2023.

Dan vit hong anh 2Dan vit hong anh 3

Vốn là người làm kinh doanh nhưng đam mê nhiếp ảnh, khi có thời gian rảnh, anh Khoa lại xách máy ảnh đi dạo và ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. "Trong chuyến đi săn ảnh trâu lội ruộng ở gần cầu Trà Sư (phường Tịnh Biên, An Giang), tôi vô tình nhìn thấy đàn vịt chạy đồng được phun màu hồng lạ mắt nên đã dùng flycam để ghi lại hình ảnh ấn tượng này", anh Khoa nói.

Dan vit hong anh 4Dan vit hong anh 5
Chăn nuôi vịt thả đồng là phương thức được áp dụng rộng rãi ở miền Tây, tập trung vào cuối các vụ lúa. Để khỏi nhầm lẫn vịt với các hộ lân cận, người dân quyết định phun màu lên lông vịt để đánh dấu đàn trước khi thả ra đồng. Khi nhìn thấy hình ảnh độc đáo này, nhiều người gọi vui đây là "vịt thanh long" và cho rằng đây là ảnh do AI tạo ra.
Dan vit hong anh 6

"Hình ảnh vịt chạy đồng khá quen thuộc với dân miền Tây như tôi, nhưng hôm ấy đàn vịt về lội qua con kênh nhỏ trông rất đẹp, chúng chen chúc trong đám lá sen, súng, với sắc hồng nổi bật. Khi bới theo đàn, chúng tạo thành hình chữ S, hình chiếc cầu rất đẹp", anh Khoa kể.

Dan vit hong anh 7

Khi nhìn thấy hình ảnh này, nhiều người cho rằng tác giả đã dựng lưới tạo thành khuôn chữ S rồi lùa vịt vào chụp ảnh. Tuy nhiên, anh Khoa đã đáp lời bằng đoạn video ghi lại cảnh đàn vịt tự do di chuyển.
Dan vit hong anh 8Dan vit hong anh 9Dan vit hong anh 10

Anh Khoa cho biết đàn vịt trong ảnh thuộc sở hữu của ông Tạo - một người dân địa phương, cả đàn gồm 2.000 - 3.000 con.

Dan vit hong anh 11

Để săn những bức ảnh ưng ý, anh Khoa đã quay trở lại liên tục vào 2 hôm sau nhưng không thành công do màu của vịt nhanh chóng phai đi khi chúng lội ruộng.

Dan vit hong anh 12

Cứ đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm, bộ ảnh vịt hồng của anh Khoa lại tiếp tục được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Anh cho biết vì không còn flycam nên gần đây anh ít chụp ảnh đàn vịt từ trên cao. Tuy nhiên, người dân vẫn giữ cách chăn nuôi thả đồng như xưa, ảnh chụp 27/8.

Dan vit hong anh 13

Để ngắm nhìn khung cảnh vịt chạy đồng đẹp như một bức tranh, du khách có thể tìm đến Trà Sư, An Phú (phường Tịnh Biên, An Giang) vào cuối các vụ lúa, ảnh chụp ngày 27/8.
Dan vit hong anh 14

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, những đàn vịt nối đuôi nhau trở về chuồng tạo thành một bức tranh thơ mộng, xa xa là những cây thốt nốt đặc trưng của vùng đất 7 núi.

Đàn vịt hồng tạo hình chữ S gây 'sốt' ở An Giang Video đàn vịt hồng rực rỡ chạy đồng ở An Giang gây sốt, đặc biệt khi hàng nghìn con tụ lại thành hình chữ S khiến dân mạng ngỡ là sản phẩm của AI.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Thực hư ảnh trực thăng kéo cờ Việt Nam qua Hồ Tây 'viral' khắp MXH

Bức ảnh trực thăng kéo cờ Việt Nam bay qua Hồ Tây (Hà Nội) dưới ánh bình minh đang lan truyền trên MXH vì nhìn "tuyệt đối điện ảnh". Song, đây thực chất chỉ là bức ảnh ghép.

12:16 1/9/2025

Thực hư ảnh cá voi săn mồi dưới hoàng hôn ở biển Gia Lai

Khung cảnh cá voi Bryde há miệng ăn dưới ánh hoàng hôn được chia sẻ thời gian gần đây thực chất là sản phẩm có sự can thiệp của AI.

10:20 7/7/2025

Linh Huỳnh

Ảnh: Khoa ChauDoc

Đàn vịt hồng Vịt chạy đồng Ảnh AI Du lịch An Giang Đàn vịt chữ S

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý