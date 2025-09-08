Thực hư bộ ảnh vịt hồng như AI ở An Giang

Cứ đến tháng 9 hàng năm, bộ ảnh đàn vịt hồng hàng nghìn con bơi thành hình chữ S của nhiếp ảnh gia Huỳnh Đăng Khoa (còn được biết đến với tên gọi Khoa ChauDoc) lại được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Khoa cho biết bộ ảnh này được anh thực hiện vào tháng 9/2023.

Vốn là người làm kinh doanh nhưng đam mê nhiếp ảnh, khi có thời gian rảnh, anh Khoa lại xách máy ảnh đi dạo và ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống. "Trong chuyến đi săn ảnh trâu lội ruộng ở gần cầu Trà Sư (phường Tịnh Biên, An Giang), tôi vô tình nhìn thấy đàn vịt chạy đồng được phun màu hồng lạ mắt nên đã dùng flycam để ghi lại hình ảnh ấn tượng này", anh Khoa nói.

"Hình ảnh vịt chạy đồng khá quen thuộc với dân miền Tây như tôi, nhưng hôm ấy đàn vịt về lội qua con kênh nhỏ trông rất đẹp, chúng chen chúc trong đám lá sen, súng, với sắc hồng nổi bật. Khi bới theo đàn, chúng tạo thành hình chữ S, hình chiếc cầu rất đẹp", anh Khoa kể.

Khi nhìn thấy hình ảnh này, nhiều người cho rằng tác giả đã dựng lưới tạo thành khuôn chữ S rồi lùa vịt vào chụp ảnh. Tuy nhiên, anh Khoa đã đáp lời bằng đoạn video ghi lại cảnh đàn vịt tự do di chuyển.

Anh Khoa cho biết đàn vịt trong ảnh thuộc sở hữu của ông Tạo - một người dân địa phương, cả đàn gồm 2.000 - 3.000 con.

Để săn những bức ảnh ưng ý, anh Khoa đã quay trở lại liên tục vào 2 hôm sau nhưng không thành công do màu của vịt nhanh chóng phai đi khi chúng lội ruộng.

Cứ đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm, bộ ảnh vịt hồng của anh Khoa lại tiếp tục được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Anh cho biết vì không còn flycam nên gần đây anh ít chụp ảnh đàn vịt từ trên cao. Tuy nhiên, người dân vẫn giữ cách chăn nuôi thả đồng như xưa, ảnh chụp 27/8.

Để ngắm nhìn khung cảnh vịt chạy đồng đẹp như một bức tranh, du khách có thể tìm đến Trà Sư, An Phú (phường Tịnh Biên, An Giang) vào cuối các vụ lúa, ảnh chụp ngày 27/8.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, những đàn vịt nối đuôi nhau trở về chuồng tạo thành một bức tranh thơ mộng, xa xa là những cây thốt nốt đặc trưng của vùng đất 7 núi.

