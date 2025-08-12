Thực hư tài khoản giao thông để qua trạm thu phí mất 10% phí nạp tiền

Người dùng dễ đăng ký mới một tài khoản giao thông, hoặc chuyển đổi trên các ứng dụng thu phí không dừng.

Từ 1/10 tới đây, người dùng cần chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông để phương tiện giao thông đường bộ đủ điều kiện lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 119 do Chính phủ ban hành năm 2024. Thông tin chi tiết, độc giả có thể xem thêm tại đây.

Mất phí dịch vụ?

Một số tài xế phản ánh việc bị thu phí lên đến 10% khi nạp tiền vàò tài khoản ETC. Tuy nhiên theo tìm hiểu, việc thu phí này phát sinh khi tài xế "quên" nạp tiền vào tài khoản thu phí/tài khoản giao thông trước khi qua trạm thu phí không dừng.

Cụ thể, một số tài xế không thể qua trạm khi tài khoản ETC hết tiền, nhưng cũng không có tiền trong tài khoản mà chỉ có tiền mặt. Tài xế khi ấy phải nhờ nhân viên thu phí hoặc người đi đường nạp hộ, và có mất trên dưới 10% phí dịch vụ này. Khoản phí này giống như nạp tiền qua "đại lý", không phải là chính sách của VETC.

Để tránh việc phải mất phí dịch vụ, người dùng cần chủ động bỏ tiền vào các ứng dụng thu phí không dừng, hoặc các tài khoản cá nhân luôn có tiền để phòng ngừa rủi ro quên không nạp.

Đăng ký tài khoản giao thông

Nếu chưa có tài khoản giao thông, người dùng có thể đăng ký, xác thực và liên kết tài khoản ngân hàng, ví điện tử thông qua các ứng dụng thu phí không dừng, chẳng hạn VETC hay ePass.

Trong bài viết này, Tri Thức - Znews dẫn lại các bước đăng ký tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC dành cho thiết bị di động.

Sau khi cài đặt thành công, người dùng mở ứng dụng VETC và điền số điện thoại, thực hiện các thao tác xác thực thông qua mã OTP gửi về tin nhắn.

Nếu chưa từng có tài khoản giao thông gắn với số điện thoại, ứng dụng sẽ gợi ý người dùng thiết lập ví mới, bao gồm tạo mật khẩu và xác thực giấy tờ.

Đăng ký tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng thu phí không dừng.

Bước xác thực giấy tờ sẽ yêu cầu quyền truy cập camera thiết bị di động để chụp hình căn cước, chụp hình chân dung, cùng với tính năng NFC để xác thực với Căn cước công dân gắn chip.

Sau khi xác thực thành công, xác nhận hợp đồng mở và sử dụng tài khoản giao thông cũng như ví điện tử ETC, người dùng chỉ cần thêm bước liên kết với một tài khoản ngân hàng là có thể bắt đầu sử dụng. Toàn bộ quá trình đăng ký mới một tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC mất chưa đến 10 phút.

Nếu đã có sẵn tài khoản thu phí, người dùng cũng có thể chuyển đổi sang tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng VETC hoặc ePass. Các bước thực hiện bao gồm xác thực Căn cước công dân, liên kết tài khoản ngân hàng tương tự ở trên.

Theo nội dung khoản 7 Điều 36 Nghị định 119 do Chính phủ ban hành, nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng phải hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện đã kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 1/10.

Riêng với ứng dụng VETC, người dùng có thể chủ động chuyển tiền từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trong trường hợp số dư tài khoản thu phí không cao hơn 100.000 đồng. Nếu số tiền còn lại vượt mức này, người dùng cần rút tiền về ngân hàng, sau đó nạp trở lại vào tài khoản giao thông.

Người dùng cần chuyển đổi sang tài khoản giao thông để có thể lưu thông qua các trạm thu phí không dừng. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trên ứng dụng VETC, người dùng vẫn cần nạp tiền từ nguồn đã liên kết vào Ví VETC để thanh toán phí cầu đường, phí giữ xe... theo hình thức thu phí không dừng.

Trong khi đó ở ứng dụng ePass, người dùng chỉ cần liên kết tài khoản giao thông với nguồn tiền thanh toán (ví điện tử, thẻ tín dụng). Khi thanh toán, tiền sẽ được trừ ngay trên nguồn tiền đã liên kết, người dùng không cần trải qua thao tác nạp/rút với tài khoản giao thông.

Miễn phí nạp và rút tiền

Ở thời điểm hiện tại, ứng dụng VETC đang cho hiển thị mặc định 2 nguồn thanh toán, gồm "Ví VETC" và "Điểm VETC". Theo tìm hiểu, mục "Ví VETC" trên ứng dụng này chính là tài khoản giao thông, còn một nguồn tiền khác mang tên "Tài khoản giao thông" thực ra là tài khoản thu phí.

Ví VETC hiển thị trên ứng dụng chính là tài khoản giao thông.

Đơn vị vận hành cho biết cách hiển thị tên gọi này sẽ được cập nhật cho phù hợp trong ít ngày tới.

Hiện, nguồn tiền mang tên "Tài khoản giao thông" không hiển thị mặc định khi người dùng truy cập ứng dụng. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể chọn nguồn tiền này để thanh toán các khoản phí liên quan trong trường hợp số dư đảm bảo.

Nguồn thanh toán hiện tại trên ứng dụng VETC.

Trải nghiệm của Tri Thức - Znews cho thấy khi tiến hành liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC, hệ thống sẽ yêu cầu nạp 10.000 đồng. Đây là khoản tiền nhỏ để xác nhận tính khả dụng của tài khoản ngân hàng, khá quen thuộc trong các thao tác liên kết ví điện tử.

VETC cho biết ứng dụng miễn phí cho mọi giao dịch rút tiền. Tuy nhiên, hạn mức tối thiểu cho mỗi giao dịch là 50.000 đồng, tối đa 2 triệu đồng. Người dùng cũng không được rút từ tài khoản giao thông về tài khoản ngân hàng quá 5 triệu đồng/ngày và không vượt quá 20 triệu đồng/tháng.

Ứng dụng VETC miễn phí nạp và rút tiền. Ảnh: Phúc Hậu.

Đối với thao tác nạp tiền, ứng dụng cung cấp sẵn các tùy chọn nạp với số tiền 100.000 đồng, 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng. Người dùng cũng có thể nhập một số tiền bất kỳ, tuy nhiên hạn mức nạp tối thiểu được quy định là 5.000 đồng, tối đa 5 triệu đồng cho mỗi lần nạp. VETC không thu phí nạp tiền, tương tự khi người dùng rút tiền về tài khoản ngân hàng.