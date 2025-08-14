Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Thực hư vụ chồng tiết kiệm 20.000 đồng ăn sáng mua được ôtô 700 triệu

  • Thứ năm, 14/8/2025 15:54 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Khoảng 20 nhân viên tại showroom ở Bắc Ninh đã dành 2 tiếng để đếm số tiền mà vị khách đặc biệt mang đến, thích thú khi gặp tình huống thú vị.

Nhân viên showroom đếm 10 thùng tiền lẻ của khách mua ôtô Người đàn ông tích lũy được 60 triệu đồng nhờ tiết kiệm tiền lẻ, mang đến showroom để mua chiếc xe giá 700 triệu đồng.

Sáng 14/8, hình ảnh một người đàn ông mang 10 thùng tiền lẻ đến showroom Toyota Bắc Giang (Dĩnh Trì, Bắc Ninh) để mua chiếc xe trị giá 700 triệu đồng lan truyền trên mạng xã hội. Loạt ảnh cho thấy nhiều nhân viên showroom chăm chú đếm từng cọc tiền lẻ. Thông tin "người đàn ông mỗi ngày tiết kiệm 20.000 đồng tiền ăn sáng để mua ôtô 700 triệu" thành chủ đề gây sốt khắp các diễn đàn.

Nhiều dân mạng để lại bình luận cảm thán về thành quả tiết kiệm của người đàn ông: "Trân trọng thành quả lao động của chính mình, anh ấy 10 điểm", "Mình tiết kiệm mỗi ngày ít tiền lẻ chắc cũng sẽ có được xe, cố lên", "Anh ấy là bằng chứng cho thấy sức mạnh của tiết kiệm đấy".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều người đặt nghi vấn về độ xác thực, cho rằng nếu mỗi ngày chỉ để dành 20.000 đồng sẽ rất lâu mới mua được chiếc xe giá trị cao như vậy.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Đức Thịnh (nhân viên bán hàng trực tiếp làm việc với vị khách trên) xác nhận câu chuyện người đàn ông mang 20 kg tiền lẻ đến mua xe vào sáng nay. Tuy nhiên, số tiền lẻ không phải 700 triệu đồng như thông tin đang lan truyền trên mạng mà là 60 triệu đồng.

mang tien le mua xe anh 1mang tien le mua xe anh 2

Nhân viên showroom cho biết đã đếm số tiền lẻ trong khoảng 2 tiếng.

"Anh khách (được giữ kín thông tin vì chính sách bảo mật) cho biết vợ chồng anh bán rau, đó là số tiền lẻ anh tích góp suốt thời gian dài từ những khoản lặt vặt khác nhau", Đức Thịnh nói.

Nhân viên bán hàng cho biết mẫu xe vị khách mua là Toyota Yaris Cross, có giá 700 triệu đồng. Ngoài 60 triệu mang trực tiếp đến cửa hàng, số tiền còn lại được trả hết một lần qua chuyển khoản.

Đức Thịnh kể rằng đây là một trường hợp rất đặc biệt, khiến cả showroom cảm thấy thú vị. Cửa hàng đã huy động khoảng 20 nhân viên từ phòng kinh doanh và một số phòng ban khác để đếm số tiền trong 2 tiếng. "Trước đó, gia đình anh ấy cũng đã tự đếm ở nhà. Anh kể đếm từ 14h đến 19h mới xong", anh chia sẻ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, chiếc xe cũng được bàn giao cho vị khách trong chiều 14/8.

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Vợ chồng Thành Chung dọn vào biệt thự mới xây

Hôm 27/7, gia đình nhỏ của cầu thủ Thành Chung làm lễ nhập trạch, chính thức dọn về căn biệt thự mới xây ở Hà Nội.

07:51 28/7/2025

Đinh Phạm

mang tiền lẻ mua xe mua ôtô tiền lẻ mua ôtô tiết kiệm ăn sáng

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý