Thực phẩm giúp tăng chiều cao cho trẻ

Giúp con phát triển chiều cao tối đa luôn là mong muốn của mọi cha mẹ. Lựa chọn dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp trẻ đạt được vóc dáng lý tưởng.

Trứng là một trong những thực phẩm hỗ trợ tăng chiều cao tối ưu cho trẻ. Ảnh: Slurrp.

Để cơ thể phát triển, cải thiện chiều cao, trẻ cần được bổ sung đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Việc thiếu hụt các dưỡng chất này có thể khiến trẻ đánh mất cơ hội đạt được chiều cao tối ưu nhất, thậm chí mắc các bệnh lý về xương.

Các chất dinh dưỡng có lợi cho chiều cao

Theo Firstcry Parenting, dưới đây là một số chất dinh dưỡng thiết yếu giúp trẻ em tăng chiều cao.

- Protein: Đây là một trong những yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất giúp tăng chiều cao ở trẻ em. Protein rất cần thiết cho việc xây dựng, phát triển và duy trì cơ bắp và các mô trong cơ thể. Thiếu hụt protein có thể dẫn đến còi cọc hoặc phát triển bất thường cũng như khối lượng cơ thấp.

- Khoáng chất: Một số khoáng chất trong thực phẩm rất cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ. Thực phẩm giàu sắt, magiê, phốt pho, iốt, mangan và florua được biết là có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng ở trẻ em và thanh thiếu niên. Canxi cũng rất quan trọng vì nó không chỉ hỗ trợ tăng trưởng mà còn giúp xương chắc khỏe.

- Vitamin: Khi nói đến sức khỏe xương và chiều cao, vitamin D đóng vai trò thiết yếu vì giúp hấp thụ canxi trong cơ thể. Thiếu hụt vitamin D không chỉ dẫn đến xương yếu và chậm phát triển mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chiều cao.

Ngoài ra, các vitamin khác cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ bao gồm vitamin A, B1, B2, C, riboflavin, axit ascorbic và vitamin F. Rau củ và trái cây giàu vitamin là những dưỡng chất thiết yếu trong chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

- Carbohydrate: Carbohydrate thường được coi là có hại, nhưng thực ra chúng rất cần thiết trong chế độ ăn của trẻ em để tăng chiều cao. Carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể, đặc biệt là đối với trẻ em.

Tuy nhiên, cha mẹ cần đảm bảo chế độ ăn của con mình bao gồm carbohydrate lành mạnh từ các loại thực phẩm nguyên cám như lúa mì và ngũ cốc; tránh carbohydrate có hại từ thực phẩm chứa bột mì tinh chế như pizza, burger và bánh mì trắng.

Bên cạnh carbohydrate, protein, vitamin và khoáng chất, trẻ cũng cần lượng axit béo omega-3 và omega-6 được khuyến nghị trong chế độ ăn uống để đảm bảo sức khỏe tốt và chiều cao tối ưu.

Thực phẩm giúp tăng chiều cao

Dưới đây là một số thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho trẻ, có tác dụng hỗ trợ phát triển chiều cao, giúp xương chắc khỏe hơn:

- Trứng: Chứa 13 vi chất dinh dưỡng thiết yếu (biotin, choline, riboflavin, axit pantothenic, vitamin B12, vitamin A, vitamin E, folate, vitamin D, magiê, canxi, natri, kali, phốt pho và kẽm), trứng là thực phẩm bổ sung thiết yếu vào chế độ ăn giúp tăng chiều cao ở trẻ. Cha mẹ có thể cho trẻ ăn một quả trứng/ngày.

- Sản phẩm từ sữa: Sữa rất giàu canxi và các vitamin A, B, D và E. Sữa cũng là nguồn cung cấp protein và canxi dồi dào, giúp tế bào và xương của bé phát triển. Chế độ ăn của trẻ không thể hoàn thiện nếu thiếu một ly sữa lớn mỗi ngày.

- Thịt gà: Món ăn này cũng giàu protein, giống trứng; thực tế, đây là một trong những loại thực phẩm có hàm lượng protein cao nhất trong số các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật. Thịt gà giúp xây dựng các mô và cơ bắp của trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển chiều cao.

- Trái cây: Hầu hết trái cây cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất cũng như chất xơ sẽ giúp bé phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt, trong một số lại trái cây như chuối, xoài, dưa, đào… giàu vitamin A, canxi, kali rất tốt cho sự phát triển của xương, hỗ trợ tăng chiều cao của bé.