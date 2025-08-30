Thức trắng livestream, chờ đến sáng xem diễu binh

Thảo Hy cùng nhóm bạn có mặt tại các tuyến phố Hà Nội từ khoảng 11h30 ngày 29/8. Ban đầu, cả nhóm chọn ngồi ở khu vực Tràng Thi, nhưng do bị cấm đường nên đã chuyển hướng sang ga Hà Nội. Tại đây, Thảo Hy mở livestream để cập nhật không khí và trò chuyện với cộng đồng mạng cho đỡ buồn ngủ. “Tôi sẽ livestream đến khi nào hết người xem thì mới dừng, nếu đến sáng vẫn còn người xem thì tôi vẫn livestream. Vì đã chuẩn bị sạc dự phòng, tôi có thể phát trực tiếp hơn 10 tiếng nữa”, cô nói. Không chỉ Thảo Hy, các bạn trong nhóm của cô, mỗi người đều cầm điện thoại để phát trực tiếp, sẵn sàng chia sẻ không khí hiện trường.