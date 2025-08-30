Thức trắng livestream, chờ đến sáng xem diễu binh

|
Gia đình anh Đoàn Ngọc Hưng (Thái Bình) có khoảng 40 người, gồm cả trẻ nhỏ, cùng nhau lên Hà Nội xem tổng duyệt diễu binh sáng 30/8. Sau khi đi dọc tuyến Trần Phú - Nguyễn Thái Học, anh chọn khu vực ga Hà Nội để dựng bạt, “cắm trại” qua đêm. Đêm nay, anh Hưng mở điện thoại livestream để vừa trò chuyện cùng cộng đồng mạng vừa giữ năng lượng cho bản thân. “Livestream giúp tôi đỡ buồn ngủ vì có gần 500 người xem nói chuyện cùng, thậm chí có người Việt ở Nhật vào xem nữa, mình cập nhật tình hình ở đây cho họ”, anh nói và cho biết đã chuẩn bị đầy đủ sạc dự phòng để có thể livestream đến gần sáng.
Thảo Hy cùng nhóm bạn có mặt tại các tuyến phố Hà Nội từ khoảng 11h30 ngày 29/8. Ban đầu, cả nhóm chọn ngồi ở khu vực Tràng Thi, nhưng do bị cấm đường nên đã chuyển hướng sang ga Hà Nội. Tại đây, Thảo Hy mở livestream để cập nhật không khí và trò chuyện với cộng đồng mạng cho đỡ buồn ngủ. “Tôi sẽ livestream đến khi nào hết người xem thì mới dừng, nếu đến sáng vẫn còn người xem thì tôi vẫn livestream. Vì đã chuẩn bị sạc dự phòng, tôi có thể phát trực tiếp hơn 10 tiếng nữa”, cô nói. Không chỉ Thảo Hy, các bạn trong nhóm của cô, mỗi người đều cầm điện thoại để phát trực tiếp, sẵn sàng chia sẻ không khí hiện trường.
Đi cùng Thảo Hy, Thu Thảo cho biết cô mong chờ nhất khoảnh khắc các khối nước ngoài đi qua. Để giết thời gian và tránh buồn ngủ, Thảo cũng mở livestream cập nhật không khí cho mọi người. Hiện, buổi phát trực tiếp của cô có khoảng 46 lượt xem, chủ yếu là những "mắt xem" lạ. Khi nhiều khán giả hỏi chỗ ngồi, Thảo cho biết khu vực này vẫn còn rộng rãi và khuyên mọi người nên đến tham gia.
Trong lúc chờ trời sáng, nhiều bạn trẻ cũng mở máy livestream xuyên đêm vừa chống buồn ngủ, vừa cập nhật tình hình cho người thân, bạn bè không thể đến xem.
Nguyễn Phương Anh chia sẻ nhóm của cô gồm 6 người đã có mặt tại ga Hà Nội từ 7h ngày 29/8 để chờ xem tổng duyệt binh. Nhóm chuẩn bị đầy đủ tripod, sạc dự phòng và nhiều thiết bị để có thể livestream xuyên đêm, thậm chí kéo dài đến 6h30 sáng ngày 30/8 khi các khối diễu binh đi qua, nhằm giúp những người không thể đến trực tiếp vẫn có cơ hội theo dõi qua mạng xã hội của cô. Phương Anh cũng gửi lời chúc đến các chiến sĩ tham gia diễu binh: “Chúng tôi dành tình cảm rất đặc biệt cho tất cả các chiến sĩ và rất mong có cơ hội đưa các anh lên livestream của mình”.
6h30 sáng 30/8, buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Để được hòa vào niềm vui chung, nhiều người có mặt tại các trục đường từ ngày hôm trước để chờ được gặp các chiến sĩ.
Dù thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn người dân vẫn đổ về các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp. Nhiều quán cà phê gần các cung đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua quyết định điều chỉnh giờ đóng - mở cửa để phục vụ khách hàng "cắm trại" xuyên đêm.
