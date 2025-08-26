Thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit 'bồ' của con trai

Phản đối chuyện con trai dù đã có vợ con vẫn theo tình nhân mới, bị cáo Đỗ Văn Tân cùng con gái ruột thuê nhóm côn đồ đánh đập, tạt axit khiến tình nhân của con trai tổn hại 45% sức khỏe.

Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Tân (49 tuổi, ở huyện Phúc Thọ cũ) mức án 8 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Cùng tội, bị cáo Đỗ Thị Kim Phượng (25 tuổi, con gái ông Tân) lĩnh 6 năm 6 tháng tù; Khuất Văn Tuy (34 tuổi, con rể ông Tân) lĩnh 3 năm tù.

Các bị cáo Lê Văn Nhật (31 tuổi); Phạm Xuân Tôn (38 tuổi); Phạm Đức Anh (36 tuổi); Trần Bá Quân (17 tuổi); Lê Đức Dũng (16 tuổi); Bùi Đình Ngạch (40 tuổi) đều ở Hải Phòng, bị phạt thấp nhất 3 năm 6 tháng tù đến cao nhất 8 năm 6 tháng tù.

Theo bản án, năm 2024, anh T. (29 tuổi, con trai Tân) nảy sinh tình cảm với chị H. (30 tuổi) dù hai người đều có vợ, chồng, con cái riêng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Biết việc này, bị cáo Tân cùng gia đình nhiều lần can ngăn, yêu cầu 2 người chấm dứt nhưng không được. Tân đã cùng con gái Phượng nhiều lần bàn bạc, tìm thuê người đánh dằn mặt chị H., buộc chị phải rời xa anh T.

Tháng 2/2025, bị cáo Tân nhờ bị cáo Phạm Xuân Tôn thuê người đánh chị H., Tôn đã giới thiệu em họ mình là bị cáo Phạm Đức Anh đi "giải quyết".

Chiều 12/2, thấy con trai lại đi cùng chị H., bị cáo Tân gọi điện cho Đức Anh nhưng do bận nên Đức Anh thuê lại Lê Văn Nhật ra tay.

Cùng ngày, Phượng gọi điện cho Đức Anh, giới thiệu mình là con gái bị cáo Tân và yêu cầu đánh gãy chân, tạt axit chị H., nguồn axit sẽ do Phượng cung cấp. 2 bên chốt giá tiền công 200 triệu đồng, Phượng đồng ý.

Bị cáo Phượng đã gọi điện cho chồng mình là Khuất Văn Tuy, yêu cầu vào xưởng của nhà, lấy 500 ml dung dịch axit Sunfuric (H2SO4) rồi chuyển cho nhóm Đức Anh đi "tạt" chị H.

Khoảng 19h30 cùng ngày, Đức Anh chỉ đạo nhóm bị cáo Nhật, Dũng, Quân đi đánh chị H. Nhóm này thuê thêm bị cáo Ngạch chở đi, trên đường có nói rõ mục đích đánh người nhưng Ngạch vẫn đồng ý.

Tới gần chỗ ở chị H., nhóm Nhật được bị cáo Tuy điều khiển ôtô đi trước dẫn đường. Khoảng 22h00 cùng ngày, sau khi đi chơi cùng anh T., chị H. một mình đi xe máy về phòng trọ bị nhóm Nhật chặn lại.

Theo quy kết, bị cáo Dũng xịt hơi cay vào mắt; Quân cầm gậy sắt vụt nhiều phát vào 2 chân; Nhật cầm axit đổ vào phần đùi, chân, tay của chị H.

Cả nhóm sau đó rời đi, vứt hung khí trên đường, chặn số liên lạc của bị cáo Tân và Phượng nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi được Tân thanh toán 200 triệu đồng, Nhật chiếm hưởng 181 triệu, Đức Anh 15 triệu, Ngạch 2 triệu còn Dũng và Quân mỗi người 1 triệu. Hơn một tuần sau khi gây án, cả nhóm bị bắt giữ.

Hậu quả vụ việc khiến chị H. bị gãy xương ở chân, tay; bỏng 10% diện tích cơ thể, tổn hại 45% sức khỏe.

Quá trình điều tra, vợ bị cáo Tân đã thay mặt nhóm bị cáo, bồi thường 500 triệu đồng cho chị H.