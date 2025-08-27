Thuê ghế nhựa, đặt ô giữ chỗ chờ diễu binh

Mai Chi cùng nhóm bạn học có mặt từ trưa, tranh thủ tìm chỗ đứng đẹp để chờ đoàn diễu binh đi qua. Các cô bạn chọn đứng ở tuyến phố Tràng Tiền, bởi đây là vị trí có thể dễ dàng giao lưu với các chiến sĩ. Cả nhóm không giấu được sự yêu thích dành cho các chiến sĩ Long Trần (lực lượng Phòng không - Không quân) và Nguyễn Hữu Cường (khối Danh dự của ba quân chủng).

Dù hôm nay là lần đầu tiên đến xem, lại gặp cơn mưa nặng hạt, nhóm bạn trẻ vẫn rất háo hức. “Những ngày tới, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục quay lại”, Mai Chi chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.