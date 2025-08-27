Thuê ghế nhựa, đặt ô giữ chỗ chờ diễu binh

|
Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 20h tối nay (27/8) tại Quảng trường Ba Đình. Từ sáng, dòng người đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội, mang theo sự háo hức chờ đợi sự kiện đặc biệt này.
Ghi nhận của Tri thức - Znews tại đường Tràng Tiền, đoạn gần Nhà hát Lớn, từng nhóm người dân đã có mặt từ sớm. Những cơn mưa không làm vơi đi sự háo hức của mọi người. Những tốp bạn bè, gia đình quây quần trò chuyện rôm rả, bày trò giải trí ngay trên vỉa hè để cùng nhau chờ đến tối xem diễu binh.
Thời tiết không mấy thuận lợi, mưa lất phất kéo dài nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn nán lại. Họ để ô, balo hay đôi dép làm dấu giữ chỗ, rồi tìm mái hiên gần đó để tạm trú mưa, chờ tới giờ đoàn diễu binh đi qua.
Dưới chiếc ô nhỏ, Bùi Khánh Linh và em gái Bảo Hân trải tấm bàn cờ cá ngựa ra chơi để giết thời gian. Nhà cách điểm diễu binh không xa, nhưng cả hai chị em vẫn dậy sớm, diện áo dài trắng và áo cờ đỏ sao vàng, có mặt từ 11h trưa. Suốt ba ngày qua, hai chị em đều có mặt tại đây, và hôm nay, sự háo hức ấy vẫn chưa vơi đi. Khánh Linh bật mí điều cô trông chờ nhất là được tận mắt nhìn thấy khối Danh dự của ba quân chủng. “Mưa lớn là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa. Chúc các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn”, Linh nhắn gửi.
Mai Chi cùng nhóm bạn học có mặt từ trưa, tranh thủ tìm chỗ đứng đẹp để chờ đoàn diễu binh đi qua. Các cô bạn chọn đứng ở tuyến phố Tràng Tiền, bởi đây là vị trí có thể dễ dàng giao lưu với các chiến sĩ. Cả nhóm không giấu được sự yêu thích dành cho các chiến sĩ Long Trần (lực lượng Phòng không - Không quân) và Nguyễn Hữu Cường (khối Danh dự của ba quân chủng).
Dù hôm nay là lần đầu tiên đến xem, lại gặp cơn mưa nặng hạt, nhóm bạn trẻ vẫn rất háo hức. “Những ngày tới, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục quay lại”, Mai Chi chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Quanh khu vực trung tâm, nhiều dịch vụ phục vụ người xem cũng nở rộ. Ghế nhựa được cho thuê với giá 50.000 đồng một chiếc. Khách trả tiền giữ chỗ rồi ngồi ngay sát vỉa hè, vừa nghỉ chân vừa quan sát dòng người tấp nập qua lại, kiên nhẫn chờ đến giờ diễu binh.
Hương Trà cùng gia đình lặn lội từ Thái Nguyên xuống Hà Nội từ hôm trước để kịp xem diễu binh. Nghĩ rằng hôm nay là ngày trong tuần, lượng người sẽ bớt đông, nhưng khi vừa đến nơi, cả nhà bất ngờ vì dòng người đã có mặt từ rất sớm. Họ chọn đứng ở đoạn tập kết cuối với mong muốn có dịp được giao lưu cùng các chiến sĩ. Từ kinh nghiệm học hỏi trên mạng xã hội, cả ba thành viên đều chuẩn bị chu đáo, từ đồ ăn khô, tấm bạt, ghế xếp và ô để chống mưa nắng. “Chúc các chiến sĩ thật nhiều sức khỏe. Ngoài này có rất đông người đang mong chờ được gặp các anh”, Hương Trà chia sẻ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/8 Hà Nội có nhiều mây, xuất hiện mưa vừa đến mưa to, kèm dông; một số nơi có thể mưa rất to. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-25 độ C lúc thấp nhất đến 28-30 độ C lúc cao nhất.
