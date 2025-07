Thuế nhập khẩu đang 'giết chết' xe giá rẻ

Khi lượng xe tồn kho từ trước đợt thuế dần cạn, xe mới sẽ tăng giá, có thể đến 2.500 USD/chiếc.

Khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch áp thuế nhập khẩu với ôtô và linh kiện vào tháng 4, ông tuyên bố “Giá xe sẽ giảm.” Tuy nhiên, thực tế lại khác. Nghiên cứu từ Cars.com về lượng xe tồn kho nửa đầu năm 2025 chỉ ra rằng nguồn cung xe mới dưới 30.000 USD đang chậm lại.

Phân khúc này chịu ảnh hưởng lớn nhất từ thuế nhập khẩu, do có đến 92% mẫu xe là hàng nhập. Chỉ có hai mẫu là Honda Civic và Toyota Corolla được lắp ráp tại Mỹ, nhưng ngay cả vậy một số phiên bản vẫn đến từ nước ngoài. Về số lượng xe tại đại lý, phân khúc này chỉ tăng 3,9% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 5,6% của toàn thị trường.

Trước thời điểm áp thuế, các đại lý đã tranh thủ tăng lượng xe nhập. Do đó, doanh số tháng 3 và tháng 4 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này kéo theo một số hệ quả như thị trường xe cũ sôi động hơn nhờ lượng xe đổi trả, xe cũ bán nhanh và giá nhích nhẹ trong quý một. Sang quý hai, giá xe cũ tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Hiện lượng xe mới nhập trước thời điểm áp thuế đang cạn dần. Theo báo cáo, giá xe mới sẽ tiếp tục tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xe trung bình chỉ tăng 97 USD , nhưng xe sản xuất tại Anh tăng hơn 10.000 USD . Xe nhập từ EU tăng gần 2.500 USD . Trong khi đó, giá xe Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada và cả xe sản xuất tại Mỹ đều giảm, trung bình giảm khoảng 200 USD .

Giá của xe nhập từ Châu Âu có thể tăng đến 2.500 USD /chiếc. Ảnh: Volkswagen.

Nghiên cứu dự báo nửa cuối năm 2025 sẽ chứng kiến giá xe tăng và nhu cầu giảm.

“Tốc độ bán xe và luân chuyển hàng tồn sẽ phụ thuộc vào phạm vi áp thuế. Các hãng xe có thể điều chỉnh sản lượng để phù hợp hơn với nhóm người mua nhạy cảm về giá,” báo cáo nhận định.

Trong khảo sát người mua xe điện, 53% cho biết lý do chính để mua là nhờ ưu đãi thuế của liên bang. Với việc cả khoản ưu đãi 7.500 USD cho xe mới và 4.000 USD cho xe cũ sẽ hết hiệu lực sau tháng 9, thị trường xe điện sẽ chịu tác động lớn. Cars.com cho rằng sẽ “khó duy trì” đà tăng trưởng tồn kho xe điện mới suốt 28 tháng qua, đồng thời nhận định thị trường xe điện cũ đang chạm đáy.

Một thay đổi khác là các hãng đang tăng sản lượng cho bản thấp và bản cao của từng dòng xe, trong khi bản tầm trung giảm nhẹ. Bản thấp nhắm đến nhóm khách hàng nhạy cảm về giá, còn bản cao mang lại lợi nhuận tốt hơn. Việc điều chỉnh cơ cấu sản phẩm có thể giúp các hãng giảm tác động từ thuế.